Gobierno Vasco y sindicatos no logran un acuerdo sobre gasolineras

Redacción

28/01/2013

El Gobierno Vasco y los sindicatos de las gasolineras vascas no han llegado a ningún acuerdo en la segunda de las reuniones mantenidas en Bilbao para tratar de encontrar una solución a la huelga indefinida de las gasolineras, que ya cumple seis semanas.

A pesar de que los representantes de los trabajadores ven lejano un acuerdo, volverán a reunirse con el Gobierno Vasco el próximo miércoles para ver si se puede resolver el conflicto laboral, han informado representantes sindicales presentes en el encuentro.

Es la segunda reunión mantenida entre los sindicatos y el Departamento de Empleo y Políticas Sociales que dirige Juan María Aburto, después de que ya lo hicieran el pasado día 17.

El Gobierno Vasco, que también se ha visto con la patronal, dio el paso de mediar en el contencioso a la vista del estancamiento de las posiciones de trabajadores y empresarios.

LA, LAB, CCOO, UGT y USO insisten en firmar un convenio que garantice sus condiciones laborales.

También reclaman que no se les aplique la reforma laboral en lo referido a la ultraactividad -la vigencia de un convenio hasta que no se firme otro- y al "descuelgue", que permite a las empresas no aplicar lo recogido en el marco regulatorio.

La patronal, en cambio, se muestra disconforme con estas exigencias al considerar que aceptarlas supondría incumplir la ley. Por su parte, los sindicatos subrayan que no ven cercano un acuerdo, pero reconocen que sentarse a negociar es positivo. "No vamos a llegar a un acuerdo de momento. Nosotros vamos a tragar lo que ya sabemos y esperaremos a que se solucione", han apuntado las fuentes.