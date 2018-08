Economía

TSJA

Archivan la causa contra Sánchez Gordillo por asaltar un supermercado

Redacción

07/02/2013

El juez archiva también otras cuatro acciones llevadas a cabo por Sánchez Gordillo, ya que formaban parte del derecho a la huelga y son propias de la "presión ambiental típica de un piquete".

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha archivado la denuncia contra el parlamentario de IU Juan Manuel Sánchez Gordillo por las coacciones a un supermercado de Estepa (Sevilla), ya que su acción fue parte del derecho a la huelga y a "afear" su comportamiento a quien no la secundase.

El alto tribunal andaluz archiva también otras cuatro acciones llevadas a cabo por Sánchez Gordillo, miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, durante el paro general del 29 de marzo de 2012, ya que formaban parte del derecho a la huelga y son propias de la "presión ambiental típica de un piquete".

El TSJA dice que Sánchez Gordillo solo intentó que los trabajadores del supermercado Mercadona secundasen la huelga "sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física" con la finalidad de conseguir su cierre.

El magistrado del TSJA Miguel Pasquau, que instruyó la denuncia al ser aforado Sánchez Gordillo, da validez al vídeo aportado por la Guardia Civil, en el que se oye al diputado decir al director del supermercado que, en caso de no cerrar, "te tiramos todo lo que hay por ahí, porque tiramos todo al suelo y vas a tener que poner aquí a trabajar veinte días a la gente. Me has entendido, ¿no?".

Según el magistrado, esta frase no es constitutiva de delito, sino acaso de una falta, porque las circunstancias que la rodearon no le dan la "intensidad necesaria" al tratarse Mercadona de un establecimiento "con un importante volumen de negocio" que, de hecho, volvió a abrir poco tiempo después.