Economía

Desempleados

Los periodistas en paro en la CAV han aumentado un 111 %

Redacción

19/02/2013

Según un informe, la cifra de periodistas sin trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca pasó de 283 a 1.583 personas en sólo cinco años.

La Asociación Vasca de Periodistas ha considerado "insostenible" la situación actual de la profesión periodística, después de que en los últimos doce meses haya crecido un 111 % el número de periodistas desempleados en el País Vasco.

El último "Informe anual de la profesión periodística 2012", editado por la Asociación de la Prensa de Madrid en colaboración con la FAPE (Federación de Asociación de Periodistas de España), ha certificado que el número de periodistas desempleados en el periodo comprendido entre 2011 y 2012 creció un 111 % en el País Vasco, y un 559 % desde 2008.

Según este informe, la cifra de periodistas sin trabajo en la Comunidad Autónoma Vasca registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal se situaba hace cinco años en 283 personas. En 2012, esa cifra creció hasta los 1.583 periodistas desempleados.

La situación ha empeorado en las primeras semanas de 2013, que han traído nuevas pérdidas de empleo en diversos medios de la Comunidad Autónoma Vasca.

La Asociación ha destacado que "la pérdida de puestos de trabajo en las redacciones afecta negativamente a aquellos que conservan su puesto de trabajo, que se ven obligados a duplicar esfuerzos para mantener un producto informativo de calidad que ofrecer a sus lectores, oyentes o telespectadores".

En los actuales tiempos convulsos con graves problemas vinculados a la economía, el desempleo, los desahucios, la corrupción y los recortes, la Asociación ha apostado por mantener unos medios de comunicación fuertes y activos.

"La profesión periodística no ha perdido el pulso de la información y el rigor necesarios para informar en tiempos de crisis, pero ahora necesita el apoyo de la sociedad civil, las instituciones y las empresas periodísticas para evitar una hecatombe profesional que termine con unas estructuras informativas imprescindibles: sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia", ha advertido.

La AVP-EKE ha expresado su solidaridad con los compañeros afectados por la pérdida de sus puestos de trabajo y reiterado su compromiso con la profesión y la sociedad para lograr unos medios de comunicación "sólidos y profesionales, aliados con la verdad y que garanticen el derecho a la información de la ciudadanía".