El Gobierno Vasco reconoce que los Presupuestos serán 'muy duros'

21/02/2013

El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha afirmado que el Ejecutivo es consciente de que los Presupuestos para 2013 que elabora y que aprobará el próximo 12 de marzo para elevarlos al Parlamento, "son muy duros" y que a los partidos con representación en la Cámara puede "costarles vincularse directamente" a ellos.

En un entrevista concedida en Onda Vasca, Gatzagaetxebarria ha señalado que "la responsabilidad de los grupos, en general", y la del Gobierno del PNV "para buscar esa complicidad, puede y debe llevarnos a trabajar para lograr unos presupuestos, si no es posible con la actitud de apoyo, sí no impidiéndolo".

"En eso nos vamos a esforzar en la fase previa de anteproyecto y en la fase posterior de proyecto y tramitación parlamentaria en la Cámara", ha añadido.

En esta línea, ha manifestado que, si no se logra "un apoyo positivo y activo" de otros partidos, por lo menos, intentarán que "haya una actitud de no imposilitar y no impedir la aprobación" de las cuentas.