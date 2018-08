Economía

Presupuestos vascos

PP: 'Queremos posicionarnos, pero el PNV no lo está poniendo fácil'

Redacción

10/03/2013

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, apuesta por profundizar en los Presupuestos vascos pero lamenta que todavía no tienen "ni un miserable papel, no tenemos datos fiables a día de hoy".

El presidente del PP de Gipuzkoa y parlamentario vasco, Borja Semper, ha afirmado que su partido esta dispuestos a "profundizar" en los Presupuestos vascos, de manera que incluso les lleve a una "posición favorable", pero ha indicado que el Gobierno de Lakua no se lo está "poniendo fácil".

En declaraciones a Europa Press, ha manifestado que están "sorprendidos" ante el hecho de que el Gobierno Vasco no haya "presentado con seriedad" las líneas de los Presupuestos cuando se está en un momento "tan complicado" y en el que se "requiere esfuerzo para buscar apoyos y entendimiento".

'Responsabilidad del Gobierno'

No obstante, Semper ha afirmado que, dada la coyuntura y la exigencia de la ciudadanía a los políticos para adoptar "decisiones", están "dispuestos a profundizar en unos Presupuestos", de manera, que les pueda "llevar incluso a tener una posición favorable" pero "es responsabilidad del Gobierno".

"Nosotros no tenemos todavía ni un miserable papel, no tenemos datos fiables a día de hoy, a estas alturas del mes no tenemos datos concretos sobre los que poder hacernos una idea sobre qué es lo que pretende el Gobierno, solo rumores y los rumores en una situación económica como esta no son la mejor vía", ha apuntado.

Semper ha indicado que el PP se quiere posicionar "con rigor", pero ha afirmado que el Gobierno Vasco y el PNV no "lo está poniendo fácil" para buscar el acuerdo con su formación,