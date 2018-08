Economía

Presupuestos

Celaá dice que el presupuesto cruza la 'línea roja' en Educación

Redacción

08/04/2013

La parlamentaria socialista se ha mostrado convencida de que el proyecto presentado por el Gobierno de Urkullu es un "paso atrás" en el modelo educativo vasco.

La parlamentaria socialista Isabel Celaá considera que el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco cruza las "líneas rojas" en Educación y Ciencia.

La anterior consejera y portavoz socialista en Educación se ha congratulado, no obstante, de que se mantengan el "ratio" de alumnos por aula, el horario del profesorado y el régimen de sustituciones que ella instauró. Sin embargo, Celaá ha criticado duramente la reducción presupuestaria para el impulso del trilingüismo, para la introducción de las nuevas tecnologías, para becas y para la ciencia y la investigación.

"No hay proyecto ni prioridades en educación, no sabemos qué programa tiene el PNV, se gestiona como se puede", ha declarado antes de advertir que en esta materia, "si no se avanza, se retrocede, porque el mundo globalizado no para".

En su opinión, la falta de recursos no es "excusa suficiente" para estos recortes porque si se aprueban estas cuentas, el sistema educativo vasco "dará un paso importante hacia atrás".

Celaá, que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que el PSE-EE enmiende a la totalidad el proyecto de presupuestos, ha comentado que si el Gobierno Vasco tuviera que prorrogar las cuentas de 2012, los socialistas "seguirán trabajando" para intentar que no se recorte en estas cuestiones.