El PP pactaría los Presupuestos bajo ciertas premisas

10/04/2013

El Partido Popular considera que la ''prioridad debe ser el gasto en los vascos del País Vasco y no en nadie más en otros sitios''.

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha advertido al Gobierno Vasco que si quiere llegar a un acuerdo para aprobar su proyecto de Presupuestos para este año "debe rebajar sus ímpetus nacionalistas".

Según ha explicado el parlamentario de los populares vascos y presidente del PP en Bizkaia, Antón Damborenea, en el encuentro de este martes con el consejero de Hacienda y Finanzas han mostrado a Ricardo Gatzagaetxebarria su disposición a pactar las Cuentas con el Gobierno Vasco bajo ciertas premisas. Así, los populares piden negociar sobre un presupuesto "real" y entendiendo que la "prioridad debe ser el gasto en los vascos del País Vasco y no en nadie más en otros sitios".

El dirigente del PP ha recalcado que su partido persigue que los presupuestos ayuden a "resolver los problemas del país y no los delirios nacionalistas de nadie". "Les hemos dicho que entendemos perfectamente que el Gobierno Vasco, como todas las administraciones públicas, tiene menos ingresos y por tanto hay que reducir gastos, pero no podemos entender que haya gastos fuera del País Vasco", ha señalado.

En este sentido, ha dicho no entender las partidas para las "pseudoembajadas o financiar a colegios privados, ikastolas o como los quieran llamar en Francia, cuando lo que hace falta aquí es inversión para fomentar y activar el empleo". Damborenea considera que "no es de recibo" que el Ejecutivo vasco destine partidas a "embajadas que no sirven para nada, a invertir en colegios privados en Iparralde y a destinar diez millones a euskaldunizar funcionarios en vez de dedicarlos a no hacer recortes en médicos y enfermeras".

Según ha indicado Damborenea, desde el Gobierno Vasco les han dicho que estudiarán la propuesta de los populares, que "ven posibilidades de acuerdo" y que les contestarán la semana próxima.

El PP creen, no obstante, que el Gobierno Vasco está pensando en la prórroga, y asegura que mantiene su intención de enmendar a la totalidad el proyecto de Presupuestos del Gobierno de Iñigo Urkullu y que sigue trabajando en enmiendas parciales.

El Gobierno Vasco mantendrá reuniones con los demás partidos a lo largo de la semana.