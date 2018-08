Economía

Osakidetza ofrece la posibilidad de contar con 3 días libres más

11/04/2013

La segunda reunión en la que se ha tratado el aumento de la jornada laboral ha finalizado sin acuerdo.

Osakidetza ha ofrecido, en la Mesa Sectorial de este organismo, la posibilidad de que sus trabajadores puedan contar con tres días libres más, según ha explicado el director de Recursos Humanos de Osakidetza, José María Armentia, al término de la reunión mantenida este jueves en Vitoria-Gasteiz.

La segunda reunión de la Mesa, en el que se ha abordado el aumento de la jornada laboral como cuestión principal, ha concluido sin acuerdo con los sindicatos.

El director de Recursos Humanos de Osakidetza ha explicado que, en la reunión, "se ha abierto la posibilidad de que los trabajadores puedan tener tres días más libres, a sabiendas de que la ampliación de la jornada laboral supone un esfuerzo por su parte".

Armentia ha enmarcado esta propuesta en el intento de "minorar, en la medida de lo posible, la modificación de las condiciones de trabajo". En esta línea, ha explicado que, a medida que se vaya avanzando en la negociación, esta vía de otros tres días libres "se concretará en una mayor posibilidad de conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores".

En declaraciones a los medios de comunicación, el director de Recursos Humanos de Osakidetza ha recordado que la negociación se encuentra todavía "en el minuto uno" de un proceso "a gestionar a corto, medio y largo plazo".

Concentración ante la sede de Osakidetza en Vitoria-Gasteiz

Representantes sindicales se han concentrado este jueves frente a la sede de los Servicios Centrales de Osakidetza en Vitoria-Gasteiz para protestar por los recortes y el aumento de la jornada laboral con motivo de la segunda reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad.

En la protesta casi un centenar de personas han mostrado varias pancartas en las que se leía "No a los recortes" o "No a la imposición" y han coreado consignas como "La salud es un derecho, no le pongas techo" o "No falta dinero, sobran ladrones".