Urkullu se reúne con López para buscar su apoyo en los Presupuestos

15/04/2013

La decisión de Urkullu de reunirse esta semana con los partidos responde a las dificultades del Gobierno Vasco para encontrar aliados que faciliten que las cuentas salgan adelante.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha reunido este lunes con el secretario general del PSE-EE, Patxi López, dentro de la ronda abierta por el lehendakari con los grupos parlamentarios para intentar llegar a un acuerdo que permita la aprobación de los Presupuestos 2013.

Desde Lehendakaritza no han confirmado si se ha celebrado hoy este encuentro entre Urkullu y López, mientras que fuentes socialistas ni desmienten ni aseguran que se haya producido. Sin embargo, fuentes conocedoras de esta reunión han confirmado a Efe su celebración.

La decisión de Urkullu de reunirse esta semana con los partidos responde a las dificultades que está encontrando el Gobierno Vasco para encontrar aliados que faciliten que las cuentas salgan adelante.

Precisamente hoy el lehendakari ha anunciado que ha "comprometido" un "documento de mínimos" para poder aprobar los presupuestos en el que "ha trazado unas líneas rojas" ya que el Gobierno Vasco no gastará más de lo que no tiene para "no vivir por encima de sus posibilidades".

"Sobre esta base de realismo, rigor y disposición al acuerdo, vamos a negociar el presupuesto hasta el último minuto", ha afirmado Urkullu, durante el discurso que ha pronunciado en su visita a la cooperativa Copreci de la Corporación Mondragón, que celebra su 50 aniversario.

El lehendakari ha afirmado que "la situación que vivimos demanda un presupuesto aprobado, rigor y acción, demanda responsabilidad y control", ya que "esto es el presupuesto y lo que el País Vasco ahora necesita".

Ha insistido en que es necesario apostar por la "responsabilidad compartida y los acuerdos para avanzar" y que hará todo lo posible por conseguirlo porque "cree en ello".

El PSE ve margen para un acuerdo

Por su parte, la portavoz del PSE-EE, Idoia Mendia, ha afirmado este mañana que podría haber, "en teoría, margen" para un acuerdo sobre los Presupuestos, si "existe voluntad" por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, para modificar "los ingresos".

En una entrevista a ETB, Mendia ha señalado que la posición del PSE-EE ha sido "siempre muy clara" y ha indicado que habría estado "mejor" que el lehendakari se "implicara personalmente" en la negociación antes y no cuando "faltan cuatro días para finalizar el plazo de presentación de enmiendas".