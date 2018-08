Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Matute cree que PP y UPyD apoyarán los Presupuestos del Gobierno Vasco

Redacción

22/04/2013

El parlamentario de EH Bildu tiene la "sensación" de que el borrador del Gobierno Vasco es "neoliberal y regresivo" y que será apoyado por "la derecha".

El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha señalado que tiene la "sensación" de que los presupuestos "neoliberales y regresivos" elaborados por el Gobierno Vasco del PNV tendrán el apoyo de "la derecha", en referencia al PP y UPyD.

En alusión explícita al PP, Matute ha argumentado que aunque este partido haya anunciado una enmienda a la totalidad de estas cuentas, la formación liderada por Antonio Basagoiti "puede poner y cambiar principios hasta conseguir un hipotético acuerdo", según ha mantenido en una entrevista en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Matute ha declarado que el PNV debería explicar a la ciudadanía por qué sus "esfuerzos" para intentar recabar avales para sus presupuestos se han orientado hacia el PP y UPyD.

En su opinión, se debe a que ha traspasado todas las "líneas rojas" y ha recortado en las partidas de sanidad, educación y prestaciones sociales.

Debido a dichos recortes, ha subrayado, "no puede contar" con el apoyo de EH Bildu y también "parece difícil" que el PSE-EE tenga una postura favorable a estas cuentas.

Huelga general

Sobre la huelga general convocada por la mayoría sindical vasca para el próximo 30 de mayo, el también dirigente de Alternatiba ha destacado que no se trata de un "instrumento caprichoso" y ha recordado el "esfuerzo" de los trabajadores que la secundan al renunciar a parte de su "menguado" salario.

Tras justificar la movilización como una forma de expresar el descontento ciudadano hacia las políticas de los gobiernos, ha afirmado que "sería mejor" si contara con la adhesión de todos los sindicatos, en alusión a CCOO y UGT, aunque el hecho de que la convocatoria no sea unitaria "no puede ser un freno para no llevarla a cabo".