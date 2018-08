Economía

Presupuestos vascos

Egibar admite que retirar las Cuentas no ha sido 'un triunfo'

Redacción

26/04/2013

A su juicio, aunque era una negociación "que se presumía difícil" su esperanza residía en que "los grupos parlamentarios acompañaran al Ejecutivo en esta responsabilidad".

El presidente del Gipuzko Buru Batzar (GBB) del PNV y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, ha admitido que su partido se siente "frustrado" por no haber logrado la aprobación del proyecto de Cuentas del Ejecutivo autónomo para 2013 y ha afirmado que la retirada del Presupuesto, "evidentemente" no ha sido "un triunfo". "Un triunfo no hemos anotado, si quieren endosarnos el fracaso, que lo hagan", ha dicho.

En una entrevista a Radio Euskadi, el dirigente jeltzale ha reconocido que su formación se siente "un tanto frustrada" porque el intento de sacar adelante las Cuentas "no ha tenido el éxito apetecido".

"Por lo tanto, no hemos alcanzado el objetivo deseado. Hay quien sitúa todo este proceso en clave de fracaso y decepción. Evidentemente, triunfo no ha sido y el que se quiera anotar un tanto, lo puede hacer, pero no lo va a poder exhibir por mucho tiempo", ha manifestado.

Ha insistido en que el Gobierno vasco "ha hecho un esfuerzo" para tener "un presupuesto ajustado" y "no ha podido ser" pero ha advertido de que "no se acaba el mundo por gestionar unas Cuentas prorrogadas".

Mientras tanto, ha apuntado, se mantendrá a la espera de de que, en caso de que pudiera haber una mayor recaudación, -algo que, según ha dicho, no perece que refleje en las cifras correspondientes al primer trimestre- o una relajación del objetivo del déficit. Ello permitiría al Ejecutivo autónomo "articular, a través de una ley de medidas urgentes o de crédito adicional, el instrumento correspondiente para decidir el destino de esos ingresos".