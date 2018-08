Economía

Belén Greaves

'No he querido decir que Fagor y Eroski actuaran correctamente'

Redacción

11/05/2013

Belén Greaves, directora de Kontsumobide, ha rectificado sus palabras y ha asegurado que "debemos examinar si estas empresas han cumplido la legalidad cuando han vendido esos productos".

Belén Greaves, directora de Kontsumobide, ha rectificado sus palabras y ha asegurado que no defiende la posición de Eroski y Fagor en la emisión de las aportaciones. "Yo no he querido decir que la actuación de Fagor y Eroski cuando emiten fuese correcta, sino que hay que analizar si se han cumplido los requisitos legales cuando se emitieron y parece que sí".

No obstante, "si eso significa que se pone entredicho mi imparcialidad, lo rectifico", ha matizado.

Entrevistada en Radio Euskadi, Greaves ha explicado que "tenemos que examinar si las cajas han cumplido la legalidad cuando emitían las aportaciones, si es veraz las informaciones que les han dado a los clientes". "La mayoría de las reclamaciones que nos han llegado era sobre que no conocían que la deuda era perpetua, pensaban que era a cinco años", ha comentado.

"Ahora estamos examinando las otras dos actuaciones: la de las entidades bancarias, y los papeles que hemos solicitado a las personas que reclaman para ver si tienen conculcado algunos de sus derechos", ha dicho, " tenemos que analizar lo que dicen las personas reclamantes".

Sin embargo, "estamos tratando con todas las partes porque todas están implicadas en la solución, eso es lo que ha pedido el Parlamento". " Claro que no nos hemos posicionado por ninguna de las partes. Si me dan la oportunidad, y creo que la voy a tener, yo les digo que no voy a ser parcial, que no lo he sido nunca", ha subrayado.

Respecto a la posible responsabilidad de las entidades bancarias, Greaves ha adelantado que "pudo existir una falta de información veraz al comprar esos productos".