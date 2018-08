Economía

López afirma que el Cupo 'es revisable' y podría 'variar'

Redacción

19/06/2013

Insiste en que el Concierto "no está en cuestión" y dice que sólo lo critican UPyD, "que quiere derogarlo", y "alguna voz" del PSC.

El secretario general del PSE-EE, Patxi López, ha asegurado que el Cupo vasco es "revisable" y su cifra podría "variar" si lo decide la Comisión Mixta, integrada por los Gobiernos central y vasco. Además, ha insistido en que el Concierto "no está en cuestión" y ha advertido de que sólo lo critican UPyD "que quiere derogarlo" y "alguna voz" del PSC.

En una entrevista en ETB, López ha defendido que el Concierto es "una pieza básica" del autogobierno de los vascos y ha reiterado en que "no está en cuestión", por lo que "no se debería hacer cábalas" al respecto.

El líder socialista ha confesado que no se ha sentido "cómodo" con la polémica generada a raíz de que el secretario general del PSC, Pere Navarro, pidiera la desaparición del Concierto económico y el Convenio.

"No me gusta cuando se hinchan artificialmente globos, no sé para qué. ¿El Concierto está en cuestión? No. ¿Quién cuestiona el autogobierno? Que yo sepa UPyD, que quiere derogarlo, y alguna voz que ha salido ahí, en el PSC. Nadie más. Por lo tanto, no está en cuestión", ha dicho.

La cuantía

La cifra a establecer "debe decidirla" también, según ha dicho, la Comisión Mixta, en la que se encuentran el Gobierno vasco y el de España" porque "sale de la relación financiera que tiene Euskadi con el conjunto del Estado", con la que paga "aquellos servicios que presta el Estado en la Comunidad". "Si eso varía a lo largo del tiempo, si hay competencias distintas, eso puede variar, y podría no hacerlo", ha argumentado.