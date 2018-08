Economía

Aportaciones Eroski y Fagor

La Fiscalía estudia si hay indicios delictivos en las subordinadas

Redacción

17/09/2013

Así lo ha hecho saber el Ararteko Iñigo Lamarka, en el Parlamento Vasco durante su comparecencia sobre las quejas de los ciudadanos en torno a las aportaciones de Eroski y Fagor.

El Ararteko Iñigo Lamarka ha afirmado que la Fiscalía está "estudiando" si puede existir algún "indicio" de delito en la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas de Eroski y Fagor.

Lamarka ha comparecido ante la Comisión de Consumo del Parlamento Vasco para informar sobre las quejas que le han transmitido numerosos ciudadanos por la forma en la que les fueron vendidos estos productos financieros.

El Ararteko ha explicado que los ciudadanos que se han puesto en contacto con él denuncian haber recibido una información "sesgada, no clara, cuando no engañosa" en torno a las características de este producto de inversión no recuperable.

Lamarka ha afirmado que "las fiscalías tienen conocimiento" de esta situación y que están estudiando "si hay algún indicio de ilícito penal" en la comercialización de estos productos.

El Ararteko considera, además, que se constata que en "muchos casos" se comercializó este producto entre pequeños ahorradores que siguieron los consejos de la entidad bancaria por "confianza" y sin que "hubieran adquirido un conocimiento cabal sobre las características" del mismo.

Lamarka ha defendido que el Gobierno Vasco pueda hacer uso de sus competencias para proteger mejor a los consumidores, y que Kontsumobide efectúe una labor preventiva en este campo. Asimismo, ha reiterado la necesidad de que se modifiquen las leyes para evitar que hechos como estos se puedan repetir.

Según ha manifestado, cerca de 200 personas se han puesto en contacto con el Ararteko para dar a conocer su caso. El año pasado recibió nueve reclamaciones por escrito sobre la comercialización de estas aportaciones financieras. En lo que va de 2013, ya ha registrado otras 175 quejas por este motivo.