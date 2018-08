Economía

Rajoy invita a Mas a actuar con 'responsabilidad' y 'lealtad mutua'

18/09/2013

El presidente del Gobierno se mantiene en su versión sobre el 'caso Bárcenas' y añade que "No tengo nada que aportar".

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha vuelto a defender este miércoles el diálogo como "el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones a los problemas" y ha exigido al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que, en la negociación abierta sobre las reivindicaciones catalanas, actúe con "responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico" vigente.

Así lo ha asegurado Rajoy en el Pleno del Congreso, en respuesta al portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja Pere Macias, quien le preguntó qué respuesta piensa dar el Ejecutivo ante el "éxito" que supuso la cadena humana convocada para reivindicar la independencia de Cataluña coincidiendo con la Diada del pasado 11 de septiembre.

Rajoy ha recordado a Macias la respuesta que ha remitido por carta a Mas. "En ella está fijada mi posición con meridiana claridad", ha dicho, antes de insistir en que considera "el diálogo como el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones a los problemas".

Rajoy mantiene su versión sobre el 'caso Bárcenas'

Mariano Rajoy, se ha mantenido este miércoles en la versión que sobre el 'caso Bárcenas' ofreció el pasado 1 de agosto ante el Congreso. "No tengo nada nuevo que aportar", ha zanjado. sta es la escueta respuesta que el jefe del Ejecutivo ha dado en el Pleno de la Cámara Baja a una pregunta de la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien pedía saber si un presidente que "no dice la verdad" en sede parlamentaria debe dimitir.

Rajoy asegura que la reforma garantizará las pensiones en el futuro

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado este miércoles que la reforma del sistema de pensiones que prepara el Ejecutivo es una "ley de sostenibilidad" que perseguirá el "objetivo básico y capital de garantizar las pensiones en el futuro".

Rajoy ha asegurado también que el Gobierno del PP no ha congelado las pensiones y lo ha hecho en respuesta a la portavoz de UPyD, Rosa Díez, que ha reprochado al jefe del Ejecutivo sus "mentiras" en varias materias, incluida ésta, por haber prometido que "no tocaría" estas prestaciones.

La líder de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, ha recordado que Rajoy prometió mantener el poder adquisitivo de las pensiones y aseguró que si había algo que "no tocaría" eran las pensiones y que las revalorizaría. Pero la realidad es, ha añadido la portavoz de UPyD, que el poder adquisitivo de los pensionistas cayó el 1,9% el año pasado.

"La verdad es que pese a todas sus trampas para ocultar la información, con la reforma que ustedes van a implantar los pensionistas perderán poder adquisitivo año tras año", ha reprochado Díez a Rajoy.

Y parafraseando al filósofo Nietzsche ha añadido: "lo que me preocupa no es que me hayas mentido sino que de ahora en adelante ya no podré creer en ti".

En su intervención, Mariano Rajoy ha señalado por otra parte que está "satisfecho y contento" porque empieza a ver que los esfuerzos que se han hecho para intentar recuperar la economía de la situación de "extrema dificultad" por la que "estaba" pasando "empiezan a dar resultados".