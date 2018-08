Economía

Pastor: 'El PSE recurrirá al Parlamento si no hay acuerdo fiscal'

30/09/2013

José Antonio Pastor ha afirmado que existe un "instrumento legal" por el que el Parlamento vasco puede aprobar una propuesta "de obligado cumplimiento" para las Haciendas Forales.

El portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha afirmado hoy que en el caso de que las Juntas Generales de los tres territorios vascos no aprueben la misma reforma fiscal, existe un "instrumento legal" por el que el Parlamento vasco puede aprobar una propuesta "de obligado cumplimiento" para las Haciendas forales.



"Es una herramienta legal que no se ha aplicado nunca, pero que los socialistas estamos dispuestos a poner en marcha si es preciso", según ha asegurado Pastor durante su intervención hoy en la tribuna "Nueva Economía Fórum" en Bilbao.



Pastor ha reconocido que dicha posibilidad "no es el escenario deseado" para llevar a la práctica la reforma fiscal pactada por su partido y el PNV, y ha mantenido que es "mejor" llegar a un acuerdo con el PP y Bildu.



Sin el apoyo de estas dos formaciones, la reforma solo se podría aprobar en las Juntas vizcaínas, pero no en las guipuzcoanas ni en las alavesas. Estas cámaras territoriales son las competentes en Euskadi para legislar en materia fiscal.