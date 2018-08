Economía

Presupuestos 2014

Las pensiones subirán un 0,25% en 2014, el mínimo permitido

Redacción

30/09/2013

Las pensiones contributivas se incrementarán un 0,25% en 2014, el mínimo previsto en la propuesta de reforma que el Ejecutivo ha presentado a los agentes sociales y el Pacto de Toledo.

El ministro de Hacienda Cristobal Montoro ha presentado hoy en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014.

Estos presupuestos contemplan una reducción del 4,7% en términos homogéneos en el gasto asignado a los distintos ministerios, hasta 34.585,01 millones de euros, si bien los departamentos del Interior, Educación, Empleo, Industria, Agricultura y Economía aumentan su dotación, según la distribución por secciones del proyecto de PGE.



En concreto, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el que cuenta con una mayor dotación, que asciende a 26.544,24 millones de euros, un 11,5% más, incluyendo las transferencias al Servicio Público Estatal de Empleo y a la Seguridad Social. Cabe señalar, que las pensiones contributivas se incrementarán un 0,25 % en 2014, el mínimo previsto en la propuesta de reforma que el Ejecutivo ha presentado a los agentes sociales y el Pacto de Toledo.



El mayor incremento en el gasto asignado corresponde a Industria, Energía y Turismo, que dispone de 5.158 millones de euros, un 31,6% más.



Por su parte, la asignación para el Ministerio del Interior crece un 1,2%, hasta 7.298,26 millones de euros, debido a las dotaciones para la celebración de las próximas elecciones, que aumentan en 94 millones de euros. Educación, Cultura y Deporte aumenta su partida presupuestaria un 6,6%.



Asimismo, crece un 3% el gasto no financiero del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.



Economía y Competitividad contará en 2014 con 2.346,01 millones, un 19,5% más. No obstante, el crecimiento se limita al 4,1% al excluir las obligaciones de ejercicios anteriores, la aportación para los 'rescates' de Grecia y las transferencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.



En el caso del Ministerio de Fomento, la partida asignada crece un 0,2%, con 5.805,07 millones, aunque al excluir las obligaciones de ejercicios anteriores, la dotación se reduce hasta 4.095,17 millones



Bajan Sanidad, Asuntos Exteriores, Defensa, Justicia y Presidencia



El presupuesto de los restantes ministerios bajará en 2014. Así, la partida para Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cae un 35,6%, con 1.907,6 millones. Si no se consideran las obligaciones de

ejercicios anteriores ni las aportaciones a la Seguridad Social, la bajada es del 6,6%.

Entre los restantes departamentos, el Gobierno recorta un 8,8% el presupuesto de Asuntos Exteriores y Cooperación reduce un 2,3% el de Justicia.



El Ministerio de Defensa dispondrá de 5.742,94 millones, un 3,2% menos. Por último, la partida de Presidencia totaliza 423,15 millones, un 2,6% menos.