El PP cree que es 'posible' el acuerdo fiscal con PNV y PSE-EE

Redacción

05/10/2013

El portavoz parlamentario del PP vasco, Borja Sémper, cree que hay posibilidades de cerrar el acuerdo fiscal con PNV y PSE-EE después de que ambas formaciones hayan hecho llegar a los populares una propuesta de "rebaja" en fiscalidad para que "los pequeños ahorradores no se vean afectados" y que hayan accedido a "favorecer la contratación" de jóvenes mediante bonificaciones, entre otras cuestiones.

El diputado vasco del PP ha dicho que las tres fuerzas políticas están intercambiando documentos y que algunas de las medidas fiscales planteadas están "en la línea" de los postulados que defiende su partido. "Parece que hay margen para el acuerdo y que sería posible quelos tres partidos pudiéramos ponernos de acuerdo", ha añadido .

Por su parte, el portavoz parlamentario del PNV y presidente del GBB, Joseba Egibar, ha afirmado que el trámite en Juntas propiciará el acuerdo y espera que haya un pacto con los populares y que EH Bildu lo apoye, aunque sea, "parcialmente".

En Radio Euskadi, el secretario general del grupo parlamentario del PSE-EE, Txarli Prieto, ha manifestado que el pacto se debe cerrar el lunes, y ha apuntado que no habrá "una marcha atrás en la esencia" al acuerdo pactado entre socialistas y jeltzales", y mucho menos, "un giro de 180 grados".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha rechazado que se pueda alcanzar "un gran acuerdo 'a cuatro'", y ha mostrado su temor de que su extensión al PP suponga "más riesgos" para garantizar una justicia social. "No veíamos tanto una preocupación por la justicia social a la hora de establecer este pacto, sino que se veía, más bien, una preocupación por la caída de la recaudación y por ampliar esa recaudación", ha añadido.



De esta forma, ha señalado que entiende cuando la ciudadanía dice que "ojalá se llegara a un acuerdo con la máxima adhesión de los partidos en este tipo de cuestiones que son vitales", pero, si se hace esto, "la ciudadanía tiene que entender que se haga en base a contenidos y no en base a una mera adhesión o buena voluntad para entrar o no en este tipo de pactos".