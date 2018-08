Economía

Gobierno Vasco

La crisis de Fagor podría empeorar la tasa de paro prevista para 2014

Redacción

05/11/2013

Ricardo Gatzagaetxebarria ha desgranado los presupuestos del Departamento de Hacienda en una comparecencia en el Parlamento Vasco.

El consejero vasco de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha abogado hoy por "remar" en la dirección de "la estabilidad económica" para salir de la recesión y ha advertido de que la previsión de destrucción de 4.000 empleos en 2014 "puede verse empeorada" debido a la crisis de Fagor Electrodomésticos.



El consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ha hecho estas reflexiones en la Cámara de Vitoria-Gasteiz durante la presentación de los presupuestos de su departamento y de las líneas generales del proyecto del Ejecutivo.



Gatzagaetxebarria ha dicho que las cuentas que ha elaborado el Gobierno Vasco están marcadas por una situación de recesión económica "profunda" que, aunque "ha empezado a dar señales de recuperación" y "casi está tocando fondo", aún "no será suficiente para crear empleo" porque "salir de la recesión no es salir de la crisis".



En este sentido, ha indicado que 2014 va a ser un año "difícil y complejo todavía en materia presupuestaria" y ha explicado que no se creará empleo neto porque habrá destrucción de puestos de trabajo a la vez que se crearán nuevos.



Asimismo, se ha referido a la situación por la que atraviesa Fagor Electrodomésticos y ha reconocido que la previsión que maneja el Ejecutivo de destrucción de alrededor de 4.000 empleos en 2014 "puede verse empeorada" si finalmente la cooperativa vasca no consigue salvar su negocio.



No obstante, ha pedido esperar a ver qué efectos tiene la crisis de Fagor porque no sólo afecta a la empresa sino al mundo cooperativo en su conjunto, a las firmas suministradoras y al tejido de servicios "que dependen de una empresa tan importante".

Prioridades similares



En cuanto a los presupuestos de 2014, ha explicado que las prioridades son "muy similares a las que se fijaron para 2013": Por un lado preservar el modelo de protección social (lucha contra la exclusión, sanidad y educación), y por otro implementar medidas para la reactivación económica que permitan crear empleo.



El proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2014 asciende a 10.215 millones de euros, un 2,2 por ciento menos que las cuentas públicas de 2012 que están prorrogadas, aunque con respecto al gasto real que se prevé ejecutar este año suben un 9,6 por ciento.



En cuanto al presupuesto de Hacienda Y Finanzas, este Departamento dispondrá de 96,9 millones de euros, un 3,4 por ciento más que el proyecto de 2013 que fue retirado.



Por otro lado, ha anunciado que los presupuestos contemplan el adelanto del cobro de las pagas extraordinarias de junio y diciembre a los meses de enero y julio de 2014 al conjunto del personal que trabaja para la Administración Pública, unos 70.000 trabajadores (funcionarios y eventuales). El cobro se materializará el 1 de enero y el 1 de julio próximos, ha afirmado