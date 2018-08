Economía

Déficit

Bruselas pide a España más ajustes en el presupuesto de 2014

Redacción

15/11/2013

La CE ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que apruebe recortes adicionales. Según las previsiones de otoño de Bruselas, España registrará en 2014 un déficit presupuestario del 5,9%, ligeramente por encima del objetivo.

La Comisión Europea ha dictaminado este viernes que el presupuesto de España para 2014 no garantiza el cumplimiento del objetivo de rebajar el déficit hasta el 5,8% del PIB fijado por la UE y por ello ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que apruebe recortes adicionales. "Para 2014, el borrador de presupuesto de España corre el riesgo de no respetar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que el objetivo de déficit global podría incumplirse y tampoco se prevé que se logre la mejora estructural recomendada", ha avisado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.



"La Comisión invita por tanto a las autoridades españolas a que adopten las medidas necesarias en el curso del procedimiento presupuestario nacional para garantizar que el presupuesto de 2014

cumpla plenamente" el Pacto de Estabilidad, señala el comunicado.



Según las previsiones de otoño de Bruselas, España registrará en 2014 un déficit presupuestario del 5,9%, ligeramente por encima del objetivo. Ello se debe a que la previsión de crecimiento del Ejecutivo comunitario es ligeramente inferior a la que calcula el Gobierno central -0,5% frente a 0,7% del PIB- y también la de creación de empleo, lo que se traducirá en "un crecimiento de los ingresos más débil"."Además, hay riesgos de aplicación (de las medidas), en particular por lo que se refiere a las medidas de ingresos de las regiones y al efecto de las medidas para combatir el fraude fiscal y a la seguridad social", avisa Bruselas.



Para 2013, el Ejecutivo comunitario considera que el Gobierno español sí ha tomado "medidas eficaces" para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit del 6,5% del PIB. No obstante, avisa de que hay "riesgos significativos" debido a la caída de ingresos y a posibles desvíos de las comunidades autónomas.



Por lo que se refiere a 2015 y 2016, Bruselas denuncia que el Gobierno "todavía no ha especificado medidas suficientes para ajustar el déficit en línea con los objetivos" fijados por la UE, que son el 4,2% y el 2,8%, respectivamente. "Es más, en 2015, la posible expiración de medidas temporales adoptadas en años anteriores (en referencia a la subida del IRPF) aumentará la brecha" respecto al objetivo. Bruselas calcula que ese año el déficit volverá a aumentar al 6,6% del PIB.



Por lo que se refiere a las reformas estructurales con impacto presupuestario, Bruselas dictamina que España ha realizado "algunos progresos" en respuesta a las recomendaciones de la UE, especialmente por lo que se refiere a la reforma de las pensiones, y ha confirmado que respetará el calendario acordado.

Respuesta de Montoro

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha respondido a las advertencias de Bruselas asegurando que parte de la reforma fiscal en la que trabaja el grupo de expertos constituido por el Gobierno puede entrar en vigor en 2014 y no en 2015 como estaba previsto.

Según el ministro, las advertencias son "las normales" porque España no debe relajarse en la tarea de reducir el déficit, pero muchas veces Bruselas "olvida" algunas reformas "de calado y envergadura" que el país tiene pendientes, como la reforma fiscal.

En este sentido, ha garantizado que la "intención y voluntad" del Gobierno es seguir con las reformas tal y como reclama Bruselas, que no pide medidas concretas y sólo ve riesgo de que España se desvíe una décima del objetivo de déficit de 2014. "Trabajaremos para que esto no sea así", ha subrayado.