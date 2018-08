Economía

Standard and Poor's retira la máxima calificación a la UE

20/12/2013

La Unión Europea pierde, de esta manera su calificación de AAA, que pasa a AA+, si bien el efecto de este cambio podría ser meramente simbólico.

La agencia Standard and Poor's ha retirado la máxima calificación a la Unión Europea, que pierde su AAA para pasar a ostentar la denominada AA+. No obstante, a pesar de que una degradación puede, en ocasiones, hacer que pedir un préstamo o endeudarse resulte más caro, lo cierto es que la nueva calificación sigue siendo muy sólida, por lo que el cambio podría tener un efecto meramente simbólico.

La agencia ha informado este viernes que tras su decisión se halla un intenso debate en torno al presupuesto entre los países miembros de la UE, así como una solvencia que observa en deterioro. La calidad del crédito de la UE, en su conjunto, se ha visto reducida, en opinión de Standard and Poor's.

La perspectiva de Standard and Poor’s para la UE prevé estabilidad en dicho organismo, por lo que no es probable que la agencia revoque su decisión. Esta, según ha aclarado la agencia, no afecta a la nota de cada país, sino a la UE en tanto que prestatario supranacional.