Gamesa construirá un parque eólico en Costa Rica

Redacción

03/01/2014

La empresa líder en la industria eólica instalará 25 aerogeneradores del modelo G87-2.0 MW en el parque Orosí. La finalización del proyecto está prevista para finales de 2014 o principios de 2015.

La empresa Gamesa ha contratado en Costa Rica la construcción, suministro e instalación llave en mano de un parque eólico de 50 MW para Globeleq Mesoamerica Energy (GME). El contrato llave en mano es aquel en virtud del cual un contratista se obliga frente al cliente o contratante a cambio de un precio, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra o proyecto determinado.

Gamesa instalará 25 aerogeneradores del modelo G87-2.0 MW en el parque Orosí, que cuenta con financiación multilateral del Export-Import Bank of the United States (US Ex-Im Bank), del Banco Holandés para el Desarrollo Internacional (FMO) y del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA).

La finalización del proyecto, que se encuentra situado en la región de Guanacaste, está prevista para finales de 2014 o principios de 2015.

Según el acuerdo, Gamesa se encargará también de la construcción de la infraestructura necesaria para la instalación y operación del proyecto, incluyendo una subestación eléctrica, la línea de alta tensión y la interconexión a red. Asimismo, realizará las tareas de operación y mantenimiento (O&M) del parque durante cinco años.

Este nuevo contrato permitirá a Gamesa trabajar por tercera vez con GME, tras realizar en Honduras el parque eólico de Cerro de Hula (126 MW), el más grande de Centroamérica, y en Nicaragua, el parque Eolo (44 MW). En Costa Rica, Gamesa ha instalado hasta la fecha 12,75 MW en el parque eólico Los Santos.