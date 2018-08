Economía

Entrevista en Radio Euskadi

Aburto, sobre la propuesta de Adegi: 'No es mi modelo'

Redacción

20/01/2014

El consejero de Empleo cree que entablar un sistema de relación laboral entre empresa y trabajador rompe el esquema de negociación colectiva.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, ha asegurado hoy que la propuesta planteada por la patronal guipuzcoana de entablar una sistema de relación laboral basada en la interlocución directa con el empleado no es su modelo al romper el esquema de negociación colectiva.



Aburto ha sugerido a Adegi replantear su oferta al considerar que "cuando alguien presenta un modelo que nada más presentado es criticado por todos, quizá debe hacer alguna reflexión".



"No es mi modelo", ha asegurado el consejero en declaraciones a Radio Euskadi sobre la propuesta que la patronal de Gipuzkoa presentó el pasado viernes y que, según sus responsables, es complementaria con las tradicionales de negociación colectiva.



El consejero ha dicho "compartir la filosofía" de las ideas que Adegi expone en su guía al considerar que hay que ir a "un nuevo modelo de relaciones laborales, un modelo compartido de proyecto de empresa que esté guiado por la transparencia, por la información, por participación en la gestión e, incluso, en el capital, pero "sin obviar" las funciones de la patronal y los sindicatos.





Por otro lado, el consejero de Empleo y Políticas Sociales se ha mostrado escéptico con la posibilidad de que este año mejoren las relaciones entre empresarios y sindicatos respecto a la negociación de los convenios. "No lo veo fácil. No se dan las condiciones para que mejore esa relación", ha admitido Aburto.



No obstante, ha subrayado que el Gobierno del PNV se va a "empeñar" en que la situación mejore y en que las relaciones laborales contribuyan a consolidar un escenario de recuperación económica como el que se apunta este año.



Sobre las perspectivas de creación de empleo, Aburto ha afirmado que este año será mejor que 2013, si bien ha augurado que "todavía se destruirá empleo".



"Si dijera que se va a crear empleo estaría generando expectativas y creo que no es lo que nos toca en un tema tan serio como el del empleo", ha recomendado Aburto