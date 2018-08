Economía

Aportaciones de Eroski

La Fiscalía reclama que el BBVA devuelva el dinero de las aportaciones

22/01/2014

El Ministerio Público ha pedido asimismo que se absuelva a Eroski. El juicio ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía ha pedido que se condene al BBVA a devolver las cantidades invertidas por los compradores de aportaciones subordinadas de Eroski comercializadas por el banco y a declarar nulos los contratos de esos productos por contener cláusulas abusivas.

El fiscal ha defendido que Eroski sea absuelta porque las aportaciones financieras que emitió están amparadas por la ley y "no se puede considerar que sea engañosa" la publicidad con que las dio a conocer al público.

La postura de la Fiscalía ha quedado fijada en la segunda y última sesión del juicio que se ha celebrado en el juzgado de lo Mercantil de Bilbao por la demanda colectiva interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en defensa de 68 consumidores de subordinadas de Eroski.

Después de las declaraciones de las partes en la jornada de ayer y la lectura de las conclusiones de la Fiscalía, el juicio ha quedado visto para sentencia.

El juez Marcos Bermúdez ha citado a las partes el próximo lunes a las 11.30 horas para comunicar su veredicto.

Durante el juicio, se ha intentado aclarar si los afectados por las aportaciones tenían información clara sobre este producto, es decir, si sabían lo que estaban comprando.

En ese sentido, durante la sesión de este miércoles, Adicae ha denunciado que Eroski intentó "tapar o disfrazar" el carácter perpetuo de la emisión y ha pedido la nulidad de los contratos al considerar que hubo cláusulas abusivas y publicidad engañosa.

Por su parte, Eroski ha defendido que las aportaciones tienen "cobertura legal" y, además de ajustarse "escrupulosamente" a lo que establece la ley, han estado sujetas a un "intenso trabajo" de supervisión por parte de la CNMV. En este sentido, ha destacado la inexistencia de "cláusulas abusivas" y destaca que se ofreció una información "veraz, clara y contundente" de la que suponía el producto.

La defensa del BBVA ha señalado también que no existían cláusulas abusivas porque no se generó "desequilibro" entre las partes y ha indicado que cumplió con la "transparencia informativa". En este sentido, cree que, si el cliente no "prestó atención", solo a él "le será imputable el error".