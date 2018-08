Economía

Negociación colectiva

ELA aceptaría reunirse con Confebask pero no 'seguir su hoja de ruta'

Redacción

17/02/2014

ELA no va a acompañar a la patal en su "hoja de ruta", que "solo busca la caída salarial". "Eso va a destrozar el empleo", ha reiterado.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha mostrado su disposición a reunirse con los dirigentes de Confebask, si bien ha advertido de que no les "acompañará" en su "hoja de ruta", que busca una "caída salarial", que "destrozará" el empleo. "ELA no tiene ningún problema en estar con ninguna patronal", ha puntualizado.



En rueda de prensa en Bilbao, Muñoz ha asegurado que "sin ninguna duda" ELA está dispuesta a mantener encuentros con la patronal vasca. No obstante, han asegurado que no le van a "acompañar" en su "hoja de ruta", que "solo busca la caída salarial". "Eso va a destrozar el empleo", ha reiterado.



Muñoz ha adelantado que el pasado viernes representantes de la central nacionalista se reunieron con Cebek a petición de la organización empresarial. "Por lo tanto, no es verdad que ELA no se quiere reunir", ha dicho.



Para el dirigente de ELA, el "problema" es que la patronal "solo quiere la negociación colectiva como elemento de ajuste". En este sentido, ha advertido de que la central "seguirá siendo un obstáculo para frenar la caída y la devaluación salarial".



También se ha reafirmado en la estrategia del sindicato, "por un lado, en la oposición radical a dar cobertura a la patronal y a los Gobiernos en la aplicación de la política más brutal" y, por otra, en "priorizar la lucha para defender los salarios y los empleos dignos".