Economía

Tras entregar el 'Hércules'

200 empleados de La Naval entran en ERE temporal por falta de trabajo

Redacción

12/03/2014

Con la entrega del buque 'Hércules' prevista para este miércoles, entre 190 y 200 trabajadores se encuentran en un expediente de regulación de empleo temporal, el octavo en los últimos años.

Alrededor de 200 trabajadores del astillero de La Naval de Sestao, de una plantilla compuesta por 236 empleados, se encuentran desde hoy en un ERE temporal tras la finalización del último buque y por la falta de carga de trabajo.



Con la entrega del buque 'Hércules' prevista para este miércoles, entre 190 y 200 trabajadores se encuentran en un expediente de regulación de empleo temporal, el octavo en los últimos años, según han informado fuentes del comité de empresa.



Hasta ahora, alrededor de 150 trabajadores se encontraban en el desempleo, aunque en momentos concretos y dependiendo de los trabajos que había que acometer en el barco se ha recurrido a empleados afectados por el ERE para concluir la construcción del buque.



Desde el comité, se ha señalado que a partir de ahora "no vuelve a trabajar nadie más", porque salvo algunos empleados de mantenimiento y algo de "ingeniería para el nuevo proyecto que dicen que están trabajando, el resto no tendría contenido ya".



Los operarios han llevado a cabo esta mañana una asamblea y una concentración frente a las oficinas del astillero. El comité de empresa ha mantenido un encuentro con la dirección, que no ha ofrecido datos concretos sobre nuevas contrataciones.



La dirección informó hace algunas semanas de que había una negociación abierta sobre nuevos pedidos, pero los trabajadores se muestran escépticos sobre la posibilidad de que se concrete.



Los trabajadores han convocado mañana una manifestación en Barakaldo a las 19:00 horas y posteriormente, los miembros del comité de empresa llevarán a cabo un encierro de unas 12 horas en el consistorio de este municipio similar al que hicieron la pasada semana en el de Sestao.

Las negociaciones para nuevos pedidos están "avanzando"

El comité de La Naval de Sestao se ha reunido este miércoles con la dirección del astillero, que le ha transmitido que las negociaciones para lograr nuevos pedidos están "avanzando", pero "lentamente", según han manifestado fuentes sindicales a Europa Press.

Esta reunión se ha producido en el astillero, donde esta mañana La Naval ha hecho entrega al armador chipriota EDT OFFshore del buque 'EDT Hercules', el último que tiene contratado el astillero vizcaíno. Con la entrega de este buque, se han sumado este mismo miércoles alrededor de 15 ó 20 personas más al ERE temporal que está aplicando el astillero hasta junio y que ya afectada a 110 empleados de los 235 de plantilla.

El comité ha mantenido un encuentro con la dirección de la Naval a la que han solicitado información sobre las gestiones que se están llevando a cabo para lograr nuevos pedidos.