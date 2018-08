Economía

Crisis en Fagor

Tapia: 'Se ha tensado bastante la cuerda sobre la venta de Fagor'

15/03/2014

La consejera ha calificado de "desafortunado" el escrito de la Abogacía del Estado, "no tanto por el contenido como por las formas".

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, considera que tras el pronunciamiento de la Abogacía del Estado contra la venta de las marcas de Fagor Electrodomésticos a Cevital y el auto del juez subiendo el precio de compra "se ha tensado bastante la cuerda".



Tapia, en una rueda de prensa en San Sebastián, ha señalado que en este momento la situación ha entrado "en una fase mucho más compleja" porque "la pelota" ha pasado a la empresa argelina, que ofrecía 25 millones de euros por las marcas de Fagor Ireland -Brant, De Dietrich, Vedette, Sauter y Easycook-, diez menos de los fijados por el titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián, Pedro José Malagón.



La consejera ha calificado de "desafortunado" el escrito de la Abogacía del Estado, "no tanto por el contenido como por las formas", ya que señala que lo ha hecho en nombre de las empresas públicas acreedoras del grupo Fagor Electrodomésticos, pero sin hablar con ninguno de los implicados en la operación, la cual, a su juicio, se ha puesto "en riesgo".



Tapia ha dicho que el Gobierno Vasco comprende que el juez quiera vincular la oferta de compra de las marcas -Cevital desea adquirirlas para poder explotar las filiales francesas de Fagor Electrodomésticos- a las unidades de negocio de la cooperativa en el Estado español, pero ha advertido de que "la búsqueda de lo óptimo no ha de hacer olvidar que se puede perder lo posible".



"Tenemos que ser conscientes de que en este momento existe una única oferta, que no es la que todos quisiéramos, pero es la única posible y sobre la que se estaba trabajando para tratar de mejorarla", ha recalcado Tapia, que ha precisado que existen dos documentos, uno sobre la adquisición de las marcas y otro que garantizaba el mantenimiento de 300 puestos de trabajo en Euskadi con una posible ampliación en el futuro.