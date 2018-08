Economía

861 trabajadores afectados

El Supremo declara improcedente el ERE de Telemadrid

Redacción

26/03/2014

Los magistrados confirman la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se declaraban improcedentes las cuantías fijadas y se estableció 45 días por año trabajado.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado este miércoles declarar improcedente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Telemadrid que costó hace ya más de un año el puesto a un total de 861 trabajadores de la cadena autonómico.

Así lo ha señalado el Alto Tribunal, después de que los magistrados hayan confirmado la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que se declaraban improcedentes las cuantías fijadas y se estableció que se pagaran 45 días por año trabajado. La decisión del Pleno de la Sala se ha adoptado por mayoría, aunque hay votos particulares en contra.

En concreto, el TSJM, en un fallo de abril de 2013, consideró el despido colectivo "no ajustado a derecho" reconociendo a los trabajadores una indemnización de 45 días por año, en el computo de la antigüedad hasta la reforma laboral de 2012, y de 33 días a partir de la reforma.

El Supremo desestima así los recursos tanto de la empresa como de los sindicatos CC OO, UGT y CGT. Estos últimos solicitaban la declaración de nulidad del despido, lo que el Supremo no ha atendido. De este modo, se evita el cierre de Telemadrid puesto que la Comunidad ya había advertido que si la decisión era en esa dirección no tendrían más remedio que cerrarla. En concreto, hace meses, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció que si la Justicia anulaba el ERE no tendrían más remedio que cerrar el ente público al no poder afrontar los gastos, al igual que hizo en su día la Generalitat valenciana con el cierre de su canal autonómico.

Indignados

Los cerca de 300 afectados por el ERE de Telemadrid que se encontraban este miércoles concentrados frente a la sede del Tribunal Supremo han recibido el fallo dictado por los magistrados como un jarro de agua fría, sin esconder su indignación por no conseguir que el Alto Tribunal les haya dado la razón al no declarar nulo el ERE.

Garantiza la viabilidad

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, ha señalado que el fallo del Tribunal Supremo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Telemadrid "garantiza la viabilidad futura" del ente "como canal público".

"El fallo del Tribunal Supremo es una buena noticia para los madrileños porque garantiza la viabilidad futura de Telemadrid como canal público de televisión", ha señalado ante los medios de comunicación tras conocerse que el Supremo ratificaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha instado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a asegurar la continuidad de Telemadrid, después de la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado improcedente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE).