Economía

Día de la Seguridad Laboral

Más de 2,3 millones de trabajadores sufren accidentes laborales al año

Redacción

28/04/2014

Los sindicatos vascos salen hoy a la calle para reclamar medidas preventivas eficaces para evitar la siniestralidad y las enfermedades profesionales.

El mundo celebra este 28 de abril el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, y en Euskadi y Navarra partidos y sindicatos saldrán a la calle para reclamar a empresas e instituciones medidas preventivas "eficaces" para evitar la siniestralidad y las enfermedades profesionales.

La Organización Internacional del Trabajo calcula que, cada año, se registran más de 2,3 millones de víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en el mundo.

Las leyes de riesgos laborales, en los países en los que existen, las han reducido pero, dice la OIT, es "necesario continuar en el empeño ya que siguen siendo muchas las personas que mueren en sus puestos de trabajo".

En Radio Euskadi, la directora general de Osalan, Izaskun Urien, ha mostrado el "compromiso" del Gobierno Vasco por el "bienestar" en salud laboral de todas las personas y ha destacado q ue, en la CAV, los índices de incidencia "van descendiendo poco a poco" desde el año 2000.

En cuanto a las enfermedades profesionales, Urien destaca que Euskadi es "pionera", porque "intentamos que sigan aflorando determinadas enfermedades que están ahí".

El sindicato ELA se ha mostrado dispuesto a tratar con el Gobierno Vasco cambios en el instituto vasco de salud laboral Osalan y en la fundación para la formación continua Hobetuz para poner ambos organismos "al servicio de la formación y no de la financiación de las organizaciones" sindicales y patronal.



En una asamblea de delegados sindicales en Bilbao, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, "Txiki", ha vuelto a rechazar el diálogo social en el actual contexto, aunque se ha mostrado dispuesto a tratar "elementos parciales" como los citados.

La secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha exigido hoy a los gobiernos vasco y navarro que garanticen a las empresas la posibilidad de optar por los servicios públicos, en lugar de por las mutuas, en la gestión de las bajas laborales.



La líder de LAB ha comenzado su intervención recordando, en primer lugar, a los 55 trabajadores que el año pasado fallecieron en sus puestos de trabajo en Euskadi y Navarra y a los 16 que, según datos de esta central, han muerto en 2014 en accidentes laborales.

Por otro lado, el secretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, ha reclamado "que no sigan los recortes en las medidas de prevención y seguridad laboral", ya que los trabajadores vascos se sitúan entre los que más accidentes con baja laboral sufren del Estado.



UGT ha celebrado una concentración de delegados en la Plaza Moyúa de Bilbao tras una pancarta con el lema "La desregulación legislativa condena la seguridad y salud de los trabajadores".



El secretario general de CCOO-Euskadi, Unai Sordo, ha instado al lehendakari Iñigo Urkullu, a que deje de "marear la perdiz " y diga "si quiere abrir un espacio de interlocución con los agentes sociales".



Tras reprochar a Urkullu que no se haya dirigido todavía a CCOO-Euskadi pese a que anunció el mes pasado su intención de constituir este año la mesa de diálogo social, Sordo ha destacado que "si quier algo, que lo diga, y, en caso contrario, que no de cancha al que solo está por destrozar cualquier intento de este tipo", en referencia implícita a ELA.