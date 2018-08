Economía

La economía vasca creció un 0,4% el primer trimestre del año

02/05/2014

El Producto Interior Bruto (PIB) vasco ha registrado en este periodo un crecimiento del 0,3 por ciento respecto del trimestre precedente. Según Tapia, se trata de un 'mero cambio de tendencia'.

La economía vasca ha crecido el primer trimestre de este año un 0,4 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior, primera tasa interanual positiva después de nueve negativas consecutivas.

El Instituto Vasco de Estadística-Eustat ha hecho público el avance de las cuentas económicas trimestrales de la Comunidad Autónoma para los tres primeros meses de 2014.

El Producto Interior Bruto (PIB) vasco ha registrado en este periodo un crecimiento del 0,3 por ciento respecto del trimestre precedente, una vez descontados los efectos estacionales y de calendario.

La variación intertrimestral de la economía española en su conjunto se ha situado una décima por encima, en el 0,4 por ciento de crecimiento, según la estimación avanzada por el INE.

Respecto del mismo trimestre del año anterior, la tasa de variación interanual vasca (0,4 %) mejora siete décimas la registrada en el cuatro trimestre del año anterior (-0,3 %).

Esta tasa interanual positiva se ha conseguido después de nueve tasas interanuales negativas de la economía vasca y es dos décimas menor que el 0,6 por ciento de incremento logrado por la economía española.

El empleo, medido como puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, ha presentado un descenso intertrimestral de un 0,1 por ciento.

En términos interanuales el empleo ha retrocedido en este primer trimestre en un 0,5 por ciento, un retroceso de menor intensidad que el observado en periodos anteriores.

"Aún estamos inmersos en la crisis"

La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, se ha mostrado hoy satisfecha por el crecimiento del 0,3 % del PIB vasco en el primer trimestre del año, aunque esto "no significa" que se haya salido de la crisis "ni mucho menos", porque "el crecimiento es un mero cambio de tendencia, muy pequeño todavía".



Tapia ha hecho esta reflexión a preguntas de los periodistas, tras participar en Getaria (Gipuzkoa) en la presentación de los primeros datos de la campaña de la anchoa de 2014. La consejera ha explicado que el buen dato del PIB "viene a confirmar las previsiones" que estaba haciendo el Gobierno Vasco y que llevan a pensar que, "de lo que era un decrecimiento continuo, se ha empezado a cambiar la tendencia y a crecer".



"Esto no significa que hayamos salido de la crisis ni mucho menos. El crecimiento es un mero cambio de tendencia, muy pequeño todavía", ha advertido Tapia, quien ha recordado que "hasta crecer como mínimo un 1% no se crea empleo neto".



En este sentido, ha lanzado un "mensaje positivo" porque se puede "decir que lo peor ha pasado", si bien ha insistido en que aún estamos "en una situación muy complicada, inmersos en la crisis y con necesidad de un crecimiento mayor para poder crear empleo".