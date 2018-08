Economía

Adegi no negociará el Convenio del Metal hasta que el TS se pronuncie

28/05/2014

"Por prudencia", Adegi no acometerá ningún tipo de negociación con los sindicatos, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la vigencia del Convenio del Metal en Gipuzkoa.

La asociación de empresarios de Gipuzkoa Adegi ha afirmado que, "por prudencia", no negociará con los sindicatos sobre el Convenio provincial del Metal hasta que no haya sentencia del Tribunal Supremo (TS) que dictamine si éste sigue o no vigente.



En la rueda de prensa que Adegi ha ofrecido este miércoles con motivo del Día de la Empresa y su Asamblea Anual, su secretario general, José Miguel Ayerza, acompañado del presidente de la patronal guipuzcoana, Pello Guibelalde, preguntado por los periodistas sobre la negociación del convenio del Metal de Gipuzkoa, ha afirmado que la asociación "nunca va a renunciar a su vocación negociadora". "Ésa es nuestra obligación y nos sentaremos allí donde nos llamen como siempre", ha indicado.



No obstante, ha puntualizado que, en el caso de la Mesa del Metal, "en tanto en cuanto no haya una sentencia del TS, Adegi, por prudencia, no va a acometer ningún tipo de negociación con los sindicatos".



En este sentido, ha recordado que, tras el pasado 7 de junio, la patronal hizo una serie de "recomendaciones" a las empresas, "fruto del decaimiento del Convenio del Metal" de Gipuzkoa, y los sindicatos demandaron a la patronal reclamando en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declarase la vigencia del Convenio provincial del Metal.



Ayerza ha recordado que la sentencia del TSJPV fue que las recomendaciones de Adegi "se ajustaban a derecho y no entró en el fondo de la cuestión en cuanto a si consideraba que el convenio del Metal estuviera o no vigente".



"Ante esa sentencia, los sindicatos la recurrieron ante el Tribunal Supremo y, por tanto, en este momento, en Gipuzkoa estamos pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo que dictaminará si el Convenio del Metal de Gipuzkoa está o no en vigor", ha explicado.