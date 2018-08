Economía

Estadística

Euskadi registró 30 muertos en accidentes laborales en 2013

11/06/2014

Supone un descenso del 13,8%. No obstante, la cifra se elevaría a 46 fallecidos si se contabilizarán los muertos que no contempla la estadística, como los autónomos, etc.

Vídeos (1) Se reduce el número de accidentes laborales en Euskadi en 2013 El País Vasco registró el año pasado 30 muertos por accidentes laborales, lo que supone un descenso del 13,8 %, aunque la cifra se elevaría a 46 fallecidos si se contabilizaran los muertos que no contempla la estadística, como los autónomos, cooperativistas o sucedidos en Euskadi con trabajadores de otras comunidades. El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto ha querido ser claro ante las críticas sindicales que acusan a Osalan de no contabilizar todos los accidentes. Las estadísticas oficiales, las que se usan para hacer las comparaciones anuales, han registrado treinta fallecidos; de ellos, más de la mitad han sido muertes no traumáticas en el puesto de trabajo, es decir, infartos, embolias... "ante las que poca prevención laboral se puede hacer", ha comentado. Los otros casos, hasta los 46 fallecidos, no se cuentan en las estadísticas oficiales por dos motivos: uno, porque son de autónomos o cooperativistas que no cotizan la parte de prevención, y otro, porque en las estadísticas figuran los accidentados de empresas de Euskadi que desarrollan su labor en el País Vasco, pero no, por ejemplo, un camionero de una empresa gallega fallecido en Bilbao. Lo importante, ha comentado, es que ha bajado la siniestralidad, incluso el índice de incidencia, es decir, el número de casos mortales en relación con cada mil personas trabajando, lo que da el dato al margen de que haya menor actividad económica, que ha descendido casi un 10 %. No obstante, Aburto ha hecho un llamamiento a no caer en la complacencia porque se siguen registrando siniestros. En total, las empresas vascas contabilizaron el año pasado 24.318 accidentes con baja en la jornada laboral, 989 accidentes menos que el año anterior, lo que ha supuesto un descenso del 3,9 %.

