Economía

Barómetro de Deusto

La crisis económica seguirá 'igual' en 2015 según el 60% de los vascos

Redacción

20/06/2014

La mayoría de los vascos, el 52%, cree que ha bajado de clase social por la crisis, que consideran estructural, y que las políticas de austeridad seguirán aunque haya recuperación económica.

La mayoría de los vascos, el 52%, cree que ha bajado de clase social por la crisis, que consideran estructural, y que las políticas de austeridad seguirán aunque haya recuperación económica, según el Barómetro de verano de la Universidad de Deusto.



El estudio, realizado por internet con una muestra de 1.000 personas con un grado de error del 3,09 %, refleja que los vascos (60 %) estiman que la situación económica seguirá igual dentro de un año, aunque parecen percibir que ya no se caerá "más abajo".



Para los vascos, esta crisis es "estructural", ya que sólo el 29% espera que sus hijos vivan mejor que ellos.



La pérdida de recursos económicos se refleja en que un tercio de los vascos dice haber reducido su gasto en alimentación, un 30 % considera que no compra la cantidad de ropa que realmente necesita y sube del 5 al 10 % los que han reducido sus gastos en sanidad.



Los malos datos siguen también en el apartado del empleo, ya que el 73 % de los parados vascos no espera encontrar un puesto de trabajo en los próximos seis meses y el 17 % de las personas que trabaja cree "muy probable" que pierda su puesto en medio año.



Además, las dos terceras partes no confía prácticamente nada (menos de un 2 sobre 10) en los partidos y sólo el 16 % cree que es a los empresarios a quienes corresponde crear empleo, frente al 77 que opina que los puestos de trabajo surgen de las medidas de los gobiernos.