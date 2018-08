Economía

ELA acusa a CCOO, LAB y UGT de acercarse a la patronal

10/07/2014

Adolfo Muñoz afirma que no irán a la Mesa de Diálogo Social y lamenta que en Kutxabank se haya cumplido lo dicho por Fernández "hace cuatro años", en referencia a la privatización.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha asegurado que su sindicato es "un obstáculo" para las políticas que pretende implantar el poder político y económico, y ha criticado a CC.OO., LAB y UGT por "abandonar lo que planteaban hace un par de años" y "acercarse a la patronal".

En una entrevista a Euskadi Irratia, Muñoz ha afirmado que, con la reforma laboral, "han cambiado completamente el escenario para el sindicalismo" y ofreció a la patronal "casi todo lo que quería". Muñoz, ha censurado que la patronal "utilice lo que le ha dado reforma y la disciplina del paro".

"Han cambiado completamente el escenario para el sindicalismo, y no se puede hacer como si no hubiera pasado nada. Vemos a la patronal muy firme, y al resto de sindicatos, CC.OO., UGT y LAB, abandonar lo que lo que planteaban hace un par de años y acercarse a la patronal. ELA no es el problema. ELA es un obstáculo para la precariedad, para anular el ámbito social y dar regalos a las rentas altas en el tema de la fiscalidad. El poder político y económico no quiere ningún obstáculo para sacar adelante sus políticas, y ELA es un obstáculo", ha reiterado.

Por otro lado, Adolfo Muñoz ha señalado que ELA no acudirá a las reuniones de la Mesa de Diálogo Social que el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Juan María Aburto, convocará el próximo otoño, porque, aunque "ELA quiere diálogo social, lo que nosotros decimos es que no hay diálogo social".

Además, Adolfo Muñoz ha lamentado que, en Kutxabank, "se ha cumplido lo que el presidente de Kutxabank dijo hace cuatro años". "ELA no dijo lo de la privatización o que iba a entrar capital privado en Kutxabank. Eso lo dijo Mario Fernández, y esta misma semana lo ha vuelto a decir. Lo que no dicen ni él ni los distintos partidos es que esa ley la hicieron entre el PNV y el PP", ha criticado.