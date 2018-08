Economía

La Diputación de Bizkaia niega que vaya a reunirse con Cata el día 25

19/08/2014

José Luis Bilbao ha pedido a la compañía catalana que aclare "sus planes" sobre Edesa, y dice que la reuniones se deben celebrar "sin anunciarlas" en medios, "para hablar y llegar a acuerdos".

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha aclarado que la institución foral no se reunirá el próximo lunes con Cata y ha pedido a la compañía catalana que aclare "sus planes" sobre Edesa, que la Diputación sigue "sin conocer". Según ha advertido, la reuniones se deben celebrar "sin anunciarlas" en medios, con el objetivo de "hablar y llegar a acuerdos", y no para "hacer poses" en la prensa.

Bilbao ha realizado estas manifestaciones horas después de que Cata haya anunciado, en un comunicado, que se reunirá el próximo 25 de agosto con la Diputación de Bizkaia para aclarar los detalles sobre su oferta por la planta de Edesa de Basauri y "acordar su futuro" con los responsables de la institución foral.

En una entrevista a la Cadena SER, recogida Por Europa Press, el máximo dirigente de la institución foral vizcaína ha dicho desconocer "cómo están las cosas" en Edesa aunque ha apuntado que a la Diputación le "interesa la recuperación de todo lo que era Fagor Electrodomésticos, especialmente" la fábrica de Basauri. "Es la única instalación que hay en Bizkaia", ha indicado.

Además, se ha referido a "esa información que ha salido de una reunión el día 25 entre Cata y la Diputación foral de Bizkaia", para aclarar que "no la va a haber". Ha deseado que "a primeros de septiembre podamos", y, aunque ha insistido en que "no hay una fecha puesta todavía", se pueda mantener un encuentro "al máximo nivel" con la compañía adjudicataria de los activos de Fagor Electrodomésticos.

"No conocemos sus planes"

El objetivo sería que expliquen "directamente, si es que lo tienen a bien", cuáles son sus planes respecto a Edesa, que "no conocemos, a día de hoy".

Bilbao ha reiterado que aunque el encuentro entre Diputación y Cata se ha anunciado "por ahí, públicamente, que iba a haber el día 25", ésta no tiene fecha todavía "al máximo nivel". "Todavía no la va a haber, no está puesta la fecha", ha señalado.

Cata había anunciado el encuentro

Cata, por su parte, había anunciado que se reuniría el próximo 25 de agosto con la Diputación de Bizkaia para aclarar los detalles sobre su oferta por la planta de Edesa de Basauri y "acordar su futuro" con los responsables de la institución foral. Asimismo, ha anunciado que, tras iniciar la actividad productiva en octubre en Garagarza y Eskoriatza, el resto de instalaciones se pondrán en marcha entre noviembre y marzo.

La compañía catalana, adjudicataria de los activos de Fagor, ha hecho público un comunicado después de que este pasado lunes el presidente y consejero delegado de Cata Corporación, Jorge Parladé, se reuniera con la consejera de Desarrollo y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, para informarle de la elaboración de un plan de activación comercial "con el objetivo de llevar a cabo un inicio progresivo y la puesta en marcha del nuevo proyecto en septiembre".

En relación a Edesa y la planta de Basauri, ha recordado que la última mejora de la oferta presentada fijaba en 65 el número de trabajadores que iniciará las actividades en la fabricación de calderas, calentadores y termos durante el primer año. En posteriores ejercicios, irán aumentando a 81, 89 y 98.

Cata aseguraba que el próximo lunes 25 de agosto se reuniría con la Diputación de Bizkaia para aclarar "en detalle" los datos de la oferta presentada para los próximos cuatro años.

Según ha explicado, el motivo del encuentro sería "analizar y acordar el futuro de Basauri" con las autoridades de Bizkaia para, posteriormente, "informar públicamente sobre los detalles del acuerdo alcanzado".