Economía

Huelga en Bizkaibus

Aparecen 14 autobuses de Bizkaibus con las ruedas pinchadas en Abanto

Redacción

15/10/2014

Los sindicatos afirman no compartir estas acciones y acusan a la Diputación de usarlas como "pantalla de humo".

Un total de 14 autobuses de Bizkaibus han aparecido este miércoles de madrugada con las ruedas pinchadas o desinfladas en las cocheras de Abanto en una nueva de jornada de huelga, según ha informado fuentes de la Diputación Foral de Bizkaia y la Ertzaintza. Los sindicatos, por su parte, han dicho no compartir estas acciones, que consideran "hechos puntuales", y han acusado a la Diputación de usarlas como "pantalla de humo" para "desviar la atención" y "no entrar" en el "cumplimiento" del acuerdo suscrito el pasado año.

El sabotaje ha impedido cumplir en Encartaciones los servicios mínimos establecidos, según ha denunciado la institución foral.

Sobre las 05:20 horas, desde cocheras de Bizkaibus han avisado a la Ertzaintza de que, a lo largo de la noche, habían pinchado o desinflado las ruedas de 14 vehículos. En algunos casos, también se han manipulado las baterías. Los autobuses se han tenido que reparar y preparar para la circulación, pero el cumplimiento de los servicios mínimos en Encartaciones se ha retrasado durante horas.

Sindicatos de Bizkaibus han asegurado que los incidentes son "hechos puntuales" y ha acusado a la Diputación vizcaína de utilizarlos para "desviar la atención del fondo del asunto" que es el de "dar solución al problema".

Según han manifestado fuentes de ELA, los sindicatos no comparten estas acciones de sabotaje. En sus palabras, estos hechos "no han tenido un impacto económico", ya que las ruedas "no han sido pinchadas sino desinfladas" y los vehículos ya "están en marcha".

ELA cree que la institución foral está "en el juego de la confusión" y ha indicado que no les ha llamado ni la Diputación ni las empresas concesionarias a lo largo de esta semana, lo que, a juicio, evidencia la "falta de voluntad" de la institución foral para buscar "un arreglo a este problema, que ella misma ha creado".

"Solo pedimos el mantenimiento de las condiciones laborales y el mantenimiento del empleo, que es lo que se firmó el 4 de octubre. Cuando la Diputación quiera, buscará una solución al problema, entendemos que la Diputación no tiene ninguna voluntad de buscar una solución a este conflicto y está utilizando a los trabajadores y usuarios de rehenes", ha agregado.

Cuarta jornada de huelga

Los trabajadores de Bizkaibus afrontan hoy su cuarta jornada de huelga completa en demanda de que se cumpla el acuerdo suscrito con la Diputación de Bizkaia hace un año sobre mantenimiento del empleo en el servicio de transporte por carretera.

Además, los trabajadores han realizado una manifestación por las calles de Bilbao. La marcha ha partido, a las 10:00 horas, de la sede de EITB y ha concluido ante el Palacio Foral, donde se han concentrado.

Las huelgas tendrán continuidad los próximos días 17, 20, 21, 23 y 24 de octubre. A partir del lunes 27, se realizará huelga indefinida.