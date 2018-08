Economía

Banco Central Europeo

Draghi: 'No hay división entre norte y sur dentro del BCE'

Redacción

06/11/2014

El presidente del BCE reconoce discrepancias en la institución, aunque les ha restado importancia.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ha restado importancia a la discordia surgida en el Consejo de Gobierno de la entidad, y ha insistido en que "no existe división entre norte y sur de Europa".

Draghi ha realizado estas declaraciones después de que la agencia Reuters informase esta semana de que los bancos centrales de la zona euro planeaban hacer frente al presidente del BCE por su "gestión secreta y comunicación errática".

En ese sentido, Draghi ha asegurado que las discrepancias en el seno del Consejo de Gobierno "no siguen ningún patrón concreto". "No hay diferencias entre norte y sur, no existe una coalición", ha aseverado.

Por otra parte, Draghi ha indicado que el personal de la institución "está trabajando" en la preparación de nuevas medidas por si fuera necesario aplicarlas.

"El BCE es unánime en aplicar más estímulos si fuera necesario", ha dicho, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la entidad, que ha mantenido los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,05%.

En todo caso, el presidente del BCE ha subrayado que los programas de compra de bonos garantizados y titulizaciones, el segundo de los cuales aún no ha comenzado a aplicarse, estarán vigentes durante al menos dos años.