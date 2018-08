Economía

Bilbao

Izar deberá pagar otra indemnización por un fallecido por amianto

13/04/2015

La empresa ya había sido condenada a pagar un Recargo de Prestaciones del 50% por falta de medidas de seguridad en la misma causa y alega falta de legitimación para pedir compensación a la esposa.

El Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao ha condenado a Izar Construciones Navales a indemnizar con 166.212 euros a los hijos de Roberto B.P, fallecido en 2012 por mesotelioma, y ha rechazado la demanda de su exesposa, según ha informado ASVIAMIE, Asociación vasca de victimas del amianto.

En un comunicado, ASVIAMIE ha dado a conocer que el Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao ha estimado la demanda de los seis hijos de Roberto B.P., que trabajó como tubero en Astilleros Españoles desde 1957 a 1990, falleciendo en abril de 2012 a los 75 años, como consecuencia de un mesotelioma pleural, derivado de la exposición al amianto y enfermedad profesional reconocida 50 días antes de fallecer.

La empresa Izar, que ya había sido condenada a pagar un Recargo de Prestaciones del 50% por falta de medidas de seguridad por la misma causa, alega falta de legitimación para exigir compensación a la esposa, por estar separada desde 1986 y divorciada en 1996, así como la de los seis hijos, ya que su custodia fue concedida a la madre.

ASVIAMIE ha señalado que la sentencia recoge la falta de legitimación de la esposa para una compensación, por llevar 16 años divorciada, no así, en el caso de los seis hijos, porque" aun no conviviendo con el padre, el divorcio de los padres, no implica, que no puedan ejercitar la patria potestad ni solicitar la herencia, en tanto, que ninguno había sido repudiado por el padre, habiéndose generado derecho a la indemnización, como tal, entra dentro de la herencia transmisible".

Finalmente, condena a Izar Construcciones Navales a abonar 85.135,87 euros, más intereses en concepto de herederos, mas 66.903,13 mas intereses por daño moral, resultando un total de 166.212 euros a partes iguales para los seis hijos.