Lujua critica el empecinamiento de ELA y LAB ante el acuerdo salarial

Agencias | Redacción

15/05/2015

El presidente de Confebask ve "triste" que ELA y LAB hayan optado por no "aprovechar cualquier resquicio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos".

El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, ha afirmado que resulta "triste" que ELA y LAB, con su "empecinamiento", hayan optado por rechazar la posibilidad de adaptar a Euskadi el acuerdo de negociación colectiva y "aprovechar cualquier resquicio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos".

En un post publicado en su blog, titulado "Aportar en positivo", el máximo dirigente de la patronal vasca ha hecho un análisis de las reacciones en Euskadi al preacuerdo para el empleo y la negociación colectiva alcanzado por CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, y su posible aplicación en Euskadi.

Lujua reitera "lo complicado" que resultaría adaptar a Euskadi un acuerdo de similares características debido a la "peculiar realidad" de las relaciones laborales en el País Vasco.

"Que sea difícil no implica, sin embargo, que no podamos y debamos intentarlo", indica. En este sentido, manifiesta que Confebask "nunca ha dicho que no a cualquier posibilidad de negociar y aportar en positivo" a la resolución de los problemas, "ya fuera en la negociación colectiva, el diálogo social, los organismos de encuentro o cualquier otro ámbito en el que nuestra organización tuviera algún papel que desempeñar".

"Lejos de aprovechar cualquier resquicio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores vascos, no sorprende, aunque sí resulta cada vez más triste, que la única reacción de la mayoría sindical vasca (incluso antes de conocer el texto del acuerdo) haya sido, una vez más, rechazar e intentar romperlo todo", señala.

A su juicio, evidencian el "empecinamiento propio" de quien "ni siquiera es ya consciente de cuál es la realidad con la que las empresas y sus plantillas conviven, la realidad de un mundo global y en permanente cambio que convierte los planteamientos de algunos sindicatos en algo inevitablemente caduco".

"Que en el entorno que hoy vivimos la flexibilidad llegue incluso a enunciarse desde esa mayoría sindical como un peligro cuando es, cada vez más, la garante de la supervivencia de las empresas y del empleo, constituye quizá la muestra más palpable de todo ello", concluye.

