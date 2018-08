Economía

Gobierno Vasco: 'Competencia dio el visto bueno a la Ley de Turismo'

Agencias | Redacción

12/08/2015

La AVC difundió el martes un informe sobre el contenido del anteproyecto en el que reclamaba una "profunda revisión" del mismo. El Gobierno Vasco cree es "incomprensible" que ahora lo critique.

El Gobierno Vasco ha afirmado hoy que Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) dio el "visto bueno" al anteproyecto de la nueva Ley de Turismo de Euskadi en la mesa sectorial, por lo que es "incomprensible" que ahora lo critique.

La AVC ha replicado esta tarde al Gobierno Vasco asegurando que no ha dado su visto bueno al anteproyecto en la mesa sectorial, porque no está entre los miembros de la misma, y que su informe sobre esta norma no ha sido emitido fuera de plazo.

La AVC difundió el martes un informe sobre el contenido del anteproyecto en el que reclamaba una "profunda revisión" del mismo y pedía suprimir las "importantes barreras de entrada" para nuevos operadores porque "colisionan" con las leyes que protegen la libre competencia en los mercados.

El informe se ha conocido en pleno debate sobre el impacto en los hoteles del alquiler de pisos particulares a turistas, realizados a través de Internet. A juicio de la AVC, "no están justificadas" medidas como la obligatoriedad de la inscripción en el registro de viviendas turísticas de los apartamentos individuales y el alquiler de habitaciones.

"Dejación en su responsabilidad?

En respuesta a estas críticas el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad ha emitido hoy un comunicado en el que acusa a la Autoridad Vasca de la Competencia de "dejación en su responsabilidad al permitir que el texto haya avanzado con su consentimiento y visto bueno en todas las reuniones de trabajo mantenidas" en la Mesa de Turismo.

En su opinión, la Autoridad de la Competencia debería haber comunicado sus opiniones "en tiempo y forma" porque "estuvo en la reunión de aprobación" del anteproyecto.

El Ejecutivo considera por tanto "incomprensible" que ahora rechace la norma: "No es de recibo que un Servicio de la Competencia actúe con estos extraños protocolos, a no ser que tenga especial interés en afear el trabajo del conjunto de la Mesa de Turismo", señala.

El Departamento de Arantza Tapia dice además que las alegaciones de este organismo "están fuera de plazo", a pesar de que "se les advirtió y recordó la fecha" para entregarlas.

La AVC, en un comunicado difundido esta tarde, replica al Ejecutivo que el texto del anteproyecto fue remitido a este organismo el pasado 21 de julio y que emitió su informe el 6 de agosto.