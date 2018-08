Economía

Escándalo de Volkswagen

Unos 1,2 millones de coches de Skoda tienen motores manipulados

agencias | redacción

28/09/2015

Volkswagen reconoció la semana pasada que son once millones los vehículos afectados en todo el mundo.

Unos 1,2 millones de vehículos de Skoda, la filial checa de Volkswagen, están afectados por la manipulación de las emisiones contaminantes de los motores diesel, informan hoy medios locales en Praga.

En declaraciones a la agencia de noticias CTK, el portavoz de Skoda, Jozef Balaz, ha confirmado el número de coches afectados y ha explicado que la empresa pagará las adaptaciones técnicas pertinentes.

"Los propietarios de los vehículos afectados serán citados a los centros autorizados de servicio para realizar las medidas de saneamiento técnicas", explicó el portavoz.

Volkswagen reconoció la semana pasada que son once millones los vehículos afectados en todo el mundo, pero hasta ahora no ha informado con precisión sobre las marcas de todos los vehículos trucados y las cifras no son claras.

De esos once millones de vehículos, unos cinco millones son de la marca Volkswagen y 2,1 millones de la filial de lujo Audi.

Falta por conocer todavía los detalles sobre SEAT y de la división de vehículos comerciales.

El grupo Volkswagen ha reconocido que ha engañado de forma sistemática, al menos desde 2009 y hasta 2014, al instalar un software en algunos motores diesel que permite al vehículo reconocer que está pasando una prueba y trucar las cifras de emisiones de óxido de nitrógeno.