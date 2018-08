Economía

Volkswagen Navarra mantendrá las inversiones y el empleo

06/10/2015

La multinacional tiene prevista una inversión de 900 millones de euros hasta 2019.

La planta navarra de Volkswagen mantendrá las inversiones y el empleo, pese al anuncio del nuevo presidente de la multinacional, Matthias Müller, de que el grupo revisará todas las inversiones previstas y "cancelará o aplazará las que no sean estrictamente necesarias".



Así lo ha asegurado a EFE el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, de UGT, quien desde Alemania, donde participa en el comité mundial de la firma automovilística, ha enviado un mensaje de "tranquilidad" para los trabajadores y trabajadoras de la planta de Landaben.



El presidente del comité de empresa ha afirmado que la planta navarra no va a tener más afección que "las posibles consecuencias de que el cliente no vaya a comprar el coche".

En concreto, el Grupo Volkswagen tiene prevista una inversión de unos 900 millones de euros en Landaben hasta 2019.

"Va a haber una revisión de cada una de las inversiones para ver su viabilidad, pero, en ese sentido, nosotros mucha tranquilidad, porque si alguna empresa ha demostrado que tiene una viabilidad importante es la nuestra, Volkswagen Navarra", ha precisado Morales. "En ese sentido, estamos muy tranquilos", ha apostillado.

Según ha señalado, ellos han transmitido, a través del presidente del comité mundial, que los trabajadores no son los responsables de lo sucedido en torno al trucaje en motores diesel. "Y no tenemos por qué vernos muy perjudicados en todo este asunto", ha sostenido tras reconocer: "esto tiene una trascendencia importante, pero bueno, hasta ahí".

