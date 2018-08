Economía

Bizkaia

Pradales vende sus acciones en Sacyr 'para no dañar a la Diputación'

AGENCIAS | REDACCIÓN

01/12/2015

El diputado vizcaíno ha manifestado que la compra de las acciones fue legal y su comportamiento siempre ha estado 'ajustado a la ética y la responsabilidad'.

El diputado vizcaíno de Desarrollo Económico y Territorial, Imanol Pradales, ha asegurado que ha vendido sus acciones en Sacyr, al considerar que comprarlas no fue la decisión "más acertada", aunque sí fue "legal".

Pradales ha comparecido este martes en las Juntas Generales de Bizkaia para ofrecer explicaciones sobre la compra por su parte, una vez que accedió al cargo, de 7.200 acciones de la constructora Sacyr.

El diputado vizcaíno ha manifestado que la compra de las acciones fue legal y su comportamiento siempre ha estado "ajustado a la ética y la responsabilidad".

Además, ha manifestado que, como no se puede sustraer de los tiempos que exigen "un celo adicional" y a la vista de la interpretación que se ha hecho de la compra, que cree que fue legal, aunque no una decisión acertada", ha vendido las acciones "para no dañar la imagen de la Diputación".