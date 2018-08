Economía

Navarra

El Parlamento navarro aprueba la ley de reforma fiscal

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/12/2015

El conjunto de medidas incluidos en la ley tendrán efectos en las retenciones de IRPF de 2016 y en las declaraciones de 2017.

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor del cuatripartito y en contra de UPN, PSN y PP, la ley de reforma fiscal, que incluye un conjunto de medidas que producirán efectos en las retenciones de IRPF de 2016 y en las declaraciones de 2017.

Según las estimaciones de Hacienda Tributaria, la aplicación de la reforma fiscal tendrá un efecto de 127,18 millones de euros en la recaudación de 2016 y 2017.

Rechazadas las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos de Navarra

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado hoy, con los votos en contra de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno foral, las enmiendas a la totalidad que UPN, PSN y PP han presentado al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para 2016, por lo que continuará su tramitación.

Regionalistas y populares han apoyado las tres enmiendas a la totalidad, mientras que el PSN se ha abstenido en las de UPN y PP.

El consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, ha defendido el proyecto de Presupuestos, cifrado en 3.897 millones, de los que 3.500,8 corresponden al gasto no financiero y el resto, 397 millones, al gasto financiero. Aranburu ha incidido en que se ha diseñado en un "escenario complicado", con la vista puesta en derechos civiles y políticas sociales más igualitarias. "El único error que puede haber en este presupuesto es el error de esperanza", ha concluido el consejero.

La enmienda a la totalidad de UPN ha sido defendida por Javier Esparza, quien ha denunciado la "falta de rigor y la incompetencia de este Gobierno", ya que "no es de recibo traer unos presupuestos en estas fechas, es una falta de respeto a todos los navarros". Ha rechazado el proyecto porque "no responde a las necesidades de la comunidad, supone un frenazo al desarrollo y a la actividad económica", así como porque "da la espalda a los temas sociales", no plantean soluciones para cuestiones como las listas de espera.

La portavoz del PSN, María Chivite, en la defensa de su enmienda a la totalidad, ha reprochado en primer lugar a UPN su crítica a lo tarde que ha llegado este proyecto, cuando con los regionalistas en el Gobierno hubo tres años de presupuestos prorrogados. Los socialistas se han visto "sorprendidos" con la propuesta del Gobierno "porque no refleja el cambio anunciado", según Chivite, quien ha opinado que Bildu "marca la pauta" en unos presupuestos que ha calificado de "decepcionantes y mayormente continuistas". En ese sentido ha anunciado la presentación de enmiendas parciales.

Como "los presupuestos del engaño" los ha descrito la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien ha justificado la presentación de una enmienda a la totalidad argumentando que "no son los que se ajustan a la realidad socioeconómica de Navarra". Beltrán ha criticado que no van orientados "a la preocupación más importante" que es el empleo.

En contra de las enmiendas se ha pronunciado los cuatro grupos que sustentan al Gobierno. Así Jokin Castiella (Geroa Bai) ha asegurado que a ellos sí les gusta el proyecto del Ejecutivo y ha resaltado la vocación del proyecto por los derechos sociales. Adolfo Araiz (EH Bildu) ha asegurado que van a tratar de mejorar los presupuestos, algo que también intentará Podemos, según Laura Pérez, quien ha hablado de un presupuesto de "transición" y ha afirmado que "son mejores que los prorrogados desde 2012". Por I-E, José Miguel Nuin ha defendido el actual proyecto porque marca un cambio de prioridades, tras lo que se ha mostrado a favor de explorar todas las posibilidades de ingresos