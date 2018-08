Economía

El Consejo de Gobierno da luz verde al crédito de 600 millones

16/03/2010

El consejero de Economía ha reconocido que hay diferencias con el Gobierno central sobre la cifra de endeudamiento para este año.

El Gobierno Vasco ha aprobado esta mañana la solicitud de crédito a corto plazo de 600 millones de euros para afrontar gastos corrientes, debido a problemas de tesorería.

En rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, ha sido el encargado de presentar esta medida, que el Ejecutivo ha tenido que poner en marcha debido a la caída de la recaudación de las diputaciones y a diferencias con el Gobierno central sobre la cifra de endeudamiento para este año.

También responsabiliza de la falta de liquidez al Gobierno del lehendakari Ibarretxe, aunque el PNV lo niega y ha replicado que es una "irresponsabilidad" dar la imagen de que el Gobierno "está en bancarrota".



El crédito puente, para seis meses, servirá para afrontar el pago de gastos corrientes, a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el programa de endeudamiento de 2.050 millones de euros contemplado en los Presupuestos de 2010.

Según ha explicado el consejero, es un mecanismo "muy normal" en las instituciones públicas y empresas y ha tenido una repercusión pública "que no ha buscado el Gobierno vasco". En este sentido, ha señalado que "no entiende" la actitud que está manteniendo el PNV en relación a este tema porque "no beneficia a nadie".



El consejero de Hacienda ha señalado que el momento financiero del Gobierno es "bueno y normal" y ha añadido que a "muchas instituciones les gustaría tenerlo".

Aguirre ha reconocido asimismo que hay una diferencia de 147 millones entre el endeudamiento solicitado por el Gobierno Vasco (2.050 millones) y el límite de endeudamiento que el Ejecutivo central considera que deberían tener.

En ese sentido, ha indicado que es "un problema de criterio" y que está abierta una negociación para tratar de solventarlo.

Según ha detallado, este tema se abordará en el Consejo de Política fiscal y financiera, previsto para el día 22 de marzo y confía en que, antes del mes de mayo, esté solucionado.