ACB de Sestao

Tapia admite que la crisis del acero afecta a más empresas vascas

25/01/2016

La consejera del Gobierno Vasco ha reconocido que la situación "es muy difícil". La entrada de acero chino un 30% más barato afecta también a Gerdau y a las empresas guipuzcoanas del sector.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha admitido que la entrada en Europa de acero barato fabricado en China ha llevado al sector en Euskadi a una situación muy difícil, que afecta no sólo a la ACB de Sestao sino también a Gerdau y a las empresas guipuzcoanas del sector.

En la presentación de un programa de ayudas a la inversión, la consejera ha respondido a preguntas sobre el sector vasco de la acería y, en particular, de la ACB, la planta de Sestao de Arcelor Mittal, que ha anunciado una parada temporal indefinida.

La situación, ha admitido Tapia, "es muy difícil, no lo voy a ocultar". La entrada de acero chino un 30% más barato, fabricado -ha recordado-, con salarios más bajos, con contaminación del medio ambiente y con un precio de la energía menor, ha provocado esta crisis.

Reunión con Cañete

Tapia acompañará este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, a Bruselas para reunirse con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

La consejera ha explicado que le van a trasladar su preocupación por los precios de la energía en España, más caros que en Europa, que afectan directamente a las plantas siderúrgicas vascas ya que todas funcionan con horno eléctrico.

Además, el Gobierno Vasco se dirigirá por carta a las consejeras de Industria y de Derecho de la Competencia de la Comisión Europea para exponerles los problemas del sector vasco de la acería por la competencia china.

Respecto a la parada temporal indefinida de la ACB de su planta en Sestao (Bizkaia), la consejera ha recordado que, aunque sea indefinido, el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha presentado es temporal, no definitivo, por lo que van a trabajar "para que se levante, aunque no va a ser cosa de un mes o dos, me temo que va a ser largo".