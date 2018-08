Economía

Urkullu: 'La internacionalización es clave para impulsar la economía'

16/03/2016

El lehendakari destaca el papel del Consorcio vasco de Internacionalización para la recuperación de la industria vasca en el primer gran encuentro de este organismo.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha remarcado la importancia de la internacionalización para impulsar la economía vasca y ha añadido que "el conocimiento directo de cada mercado permite tomar decisiones tanto en clave de país como en clave empresarial".

El lehendakari ha realizado estas manifestaciones durante la inauguración en el Palacio Euskalduna de Bilbao de la Jornada del Consorcio vasco de Internacionalización 'Mundura Begira-Mirando al mundo', en la que más de 500 empresas vascas se reunirán para analizar oportunidades de negocio para Euskadi en mercados de los cinco continentes.

Se trata del primer gran encuentro organizado por el Consorcio, organismo creado en 2014 por el Gobierno vasco, las tres diputaciones y las tres Cámaras de Comercio, con el objetivo de mejorar la coordinación y la gobernanza de las diversas estrategias para fomentar la internacionalización

En su intervención, Urkullu ha destacado el papel de este organismo como "pieza clave" para el impulso de la industria vasca, que, según ha remarcado, "va a seguir siendo el motor de nuestra economía".

"Podemos tener algunas muy malas noticias como la que ayer anunció Arcelor para la planta de Zumarraga, pero la recuperación, paso a paso, décima a décima, punto a punto, de nuestro sector industrial es un hecho", ha insistido.

Asimismo, el lehendakari ha destacado que este martes el periódico británico Financial Times premió la estrategia 'Invest in the Basque Country' del Ejecutivo autonómico y "señala a Euskadi como la mejor región europea en conectividad para la inversión extranjera".

Urkullu ha señalado que Euskadi tiene "tradición y experiencia en el mercado global", pero "debemos hacer más". El lehendakari ha apuntado que, si bien se ha superado "con creces" la cota de los 20.000 millones de exportación, "queremos vender más" y, aunque la balanza comercial ha alcanzado el 7,5% del PIB, "debemos generar más". "Como país, queremos, podemos y debemos hacer más, ha insistido.

Por ello, ha defendido que el Consorcio vasco de Internacionalización es "un revulsivo" para la economía vasca global y representa, además, "un modelo de gobernaza" en el que participan las siete entidades impulsoras "al servicio del tejido empresarial vasco".

Cinco mercados prioritarios

La jornada de este miércoles servirá, según ha explicado, para analizar el contexto internacional, las tendencias y la situación de los mercados prioritarios para Euskadi (Alemania, China, Estados Unidos, México y Sudáfrica), así como para "abrir nuevas oportunidades" a las empresas, que podrán recibir el asesoramiento de los profesionales de la SPRI en el exterior. Asimismo, a lo largo de toda la jornada, las más de 500 empresas invitadas al evento tendrán la ocasión de escuchar las ponencias de analistas internacionales.

Según los datos aportados en la jornada, Euskadi cuenta con 150 empresas multilocalizadas, que suman más de 300 implantaciones productivas en el exterior, de todos los sectores, principalmente industriales. Las filiales vascas se han establecido, sobre todo, en Europa y América.

