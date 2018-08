Economía

ZUMARRAGA

El Gobierno Vasco presentará un plan para ArcelorMittal de Zumarraga

AGENCIAS | REDACCIÓN

21/03/2016

Según ha anunciado el lehendakari, varias instituciones vascas presentarán al comité de empresa un plan de viabilidad. El comité, por su parte, propone formar parte de la mesa negociadora.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que el Gobierno Vasco, junto a otras instituciones, presentará al comité de empresa de ArcelorMittal de Zumarraga un plan sobre la viabilidad de esta planta, donde se va a llevar a cabo un cese parcial de la actividad.



Urkullu ha realizado este anuncio en Vitoria-Gasteiz en el transcurso de una comparecencia, tras la reunión que ha mantenido con responsables de Confebask, que han dado a conocer un estudio sobre las necesidades de personal en las empresas vascas.



El lehendakari ha desvelado que el Gobierno Vasco lleva trabajando desde hace tiempo en un "plan alternativo" para la actividad industrial del acero "dentro del sector siderometalúrgico", que también incluiría a la planta de Zumarraga



Urkullu ha indicado que ese plan será expuesto al comité por la propia consejera de Desarrollo y Competitividad, Arantza Tapia. En concreto, está previsto que se lo traslade este martes por la tarde a los representantes de los trabajadores.

El comité, en la mesa

El comité de Empresa de ArcelorMittal de Zumarraga ha trasladado a la Dirección de la Compañía su propuesta para la composición de la mesa negociadora por la parte sindical, según han informado fuentes del mismo a Europa Press.

El comité ha planteado a la multinacional que sean los 13 miembros de este órgano -compuesto por cuatro representantes de CCOO, cuatro de ELA, tres de LAB y dos de UGT-, los que compongan la mesa que comience a negociar sobre el futuro de la planta de Zumarraga ante la decisión de la empresa de llevar a cabo un cese parcial de la actividad.

No obstante, las fuentes consultadas consideran que las negociaciones, en la que la postura seguirá siendo la de solo negociar un plan de viabilidad y no traslados a otras factorías, es posible que no comiencen hasta que pase la Semana Santa, teniendo en cuenta además el anuncio realizado este lunes por el Gobierno vasco de un plan de viabilidad elaborado por las instituciones vascas para la planta de Zumarraga.

Movilizaciones

Mientras tanto, los trabajadores continuarán los próximos días con las movilizaciones en defensa del mantenimiento de la planta de Arcelor de Zumarraga.

En ese sentido, esta tarde han llevado a cabo una caravana de coches reivindicativa hasta las factorías de Olaberria y Bergara y el miércoles realizarán un paro de 24 horas con una concentración ante el Gobierno vasco. Asimismo, el próximo sábado celebrarán una nueva manifestación, esta vez en Donostia-San Sebastián.