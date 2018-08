Economía

Manifestación

Cientos de personas piden a Arcelor que mantenga la actividad

Agencias | Redacción

26/03/2016

Esta concentración, en la que se han hecho sonar silbatos y sirenas, forma parte de un calendario de movilizaciones acordado por la asamblea de trabajadores.

Cientos de personas se han concentrado esta tarde en Donostia-San Sebastián para protestar por el "cese parcial" de la actividad de la planta de ArcelorMittal de Zumarraga (Gipuzkoa), anunciado por la empresa.



Los participantes en la protesta, que se han reunido minutos antes de las cinco de la tarde ante el Palacio Foral, portaban dos pancartas con los lemas "Por una política industrial real" y "No hay futuro sin Arcelor".



Consignas como "Jo, ta, ke, irabazi arte", "El pueblo, unido, jamás será vencido", "Administración, implicación" y "Urkullu, despierta, el paro está en tu puerta", se han coreado durante la protesta, secundada por numerosos trabajadores de ArcelorMittal, ataviados con su ropa de trabajo.



Esta concentración, en la que se han hecho sonar silbatos y sirenas, forma parte de un calendario de movilizaciones acordado por la asamblea de trabajadores, que incluye también otra jornada de paro convocada para el próximo viernes.



El presidente del comité de empresa, Leo Bote, ha dicho, en declaraciones a los periodistas, que tras el anuncio del "cese parcial de la actividad" los trabajadores "no han tenido ninguna notificación oficial por parte de la empresa".



No obstante, ha explicado que los representantes de los trabajadores han sido emplazados a celebrar una reunión con los responsables de la compañía el próximo martes, aunque "no hay acuerdo" sobre el lugar de celebración de la misma, ya que los sindicatos defienden que sea en la misma planta.



Respecto a las movilizaciones, Leo Bote ha dicho que la jornada de paro de 24 horas convocada para el próximo viernes incluirá otra concentración ante la sede donostiarra de la Diputación Foral.



Además, todos los martes, mientras dure el "conflicto" laboral, se celebrará una concentración ante las instalaciones de ArcelorMittal en Zumarraga.