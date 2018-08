Economía

Crisis del acero

Arcelor analiza alternativas para intentar reabrir la ACB de Sestao

agencias | redacción

26/04/2016

Sin embargo, reconoce que, "a día de hoy, no hay ninguna solución". Por otro lado, la dirección ArcelorMittal de Zumarraga, que ha rechazado a l autoridad laboral, presentará su plan el viernes.

ArcelorMittal continúa analizando diferentes alternativas para intentar reabrir la ACB en Sestao, pero reconoce que, "a día de hoy, no hay ninguna solución", según han informado fuentes de la empresa.

La Acería Compacta de Bizkaia se encuentra en situación de parada temporal indefinida desde el pasado mes de febrero debido, según argumenta la empresa, a las dificultades para competir con el acero chino y el elevado precio de la energía.

Fuentes de la empresa han precisado que están analizando "diferentes posibilidades y alternativas" para intentar una reapertura de la planta y han apuntado que es algo que se viene haciendo desde su parada.

No obstante, han reconocido que, a día de hoy, "no hay ninguna solución ni ninguna decisión adoptada con Sestao". "Todavía no hay una solución que se vea viable a día de hoy para poder reabrir la planta. Se sigue trabajando en la búsqueda de esa solución", ha concluido.

ArcelorMittal de Zumarraga presenta su plan el viernes

La dirección de ArcelorMittal ha rechazado hoy la solicitud del comité de empresa de Zumarraga (Gipuzkoa) de incluir a un representante de la autoridad laboral en las próximas reuniones del periodo de consultas abierto tras el anuncio de cierre de la factoría.

Durante la reunión de hoy, la sexta del periodo de consultas, las dos partes han mantenido sus posiciones y apenas se han registrado avances, aunque fuentes de la empresa han considerado positivo que los trabajadores hayan solicitado más información sobre las medidas compensatorias que acompañarán a los traslados.

No obstante, fuentes del comité de empresa han rechazado que los trabajadores hayan aceptado comenzar a negociar sobre las condiciones de los traslados, sino que han mantenido la exigencia de que se adopten medidas alternativas para garantizar la actividad industrial en la planta de Zumarraga.

El comité ha solicitado la presencia de una persona de la delegación de Trabajo para que actúe como "mediador" y estuviera presente en las reuniones, pero los representantes de la dirección del grupo angloindio han rechazado esta propuesta.

La dirección de la planta presentará este viernes al Comité de Empresa los detalles de un "Plan de acompañamiento social y formación" asociado a las recolocaciones que plantea la compañía para 342 trabajadores.

2 trabajadores.2 trabajadores.